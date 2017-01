Marinhas vai ganhar duas novas rotundas

A Câmara Municipal de Esposende vai investir 250 mil euros na construção de duas rotundas na freguesia das Marinhas, uma no cruzamento da Rua de S.Miguel com a Av. João Paulo II e a Av. Sebastião, cujo custo rondará os 96 500 euros, e uma outra no cruzamento da Rua de S. Miguel com a Rua de Anta e a Rua da Gatanheira, que custará aproximadamente 153 700 euros.

Em causa está a eliminação de pontos de conflito e o melhoramentp na circulação de veículos nos referidos cruzamentos,visando a redução de acidentes.

Estas intervenções, que vinham sendo reivindicadas pela Junta de Freguesia da União das Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra e pela população de Marinhas vão garantir maiores condições de segurança na circ ulação rodoviária, bem como na passagem de peões.

“Ciente da importância de garantir a segurança de automobilistas e peões, a Câmara Municipal integrou a execução destas rotundas na extensa lista de intervenções que tem vindo a concretizar no concelho, cujo investimento global se eleva a cinco milhões de euros”, afirma o presidente da câmara municipal.

Benjamim Pereira acrescenta que “também no plano da segurança rodoviária, o Município está a proceder à sobrelevação de passadeiras localizadas junto aos estabelecimentos de educação e ensino, e a executar a correcção geométrica de cruzamentos e entroncamentos, empreitadas que representam um investimento global de aproximadamente 196 500 euros”.

