Investimento de meio milhão reabilita mercado municipal dos Arcos

A obra de reabilitação do mercado Municipal de Arcos de Valdevez está a correr bem, tal como verificou o presidente da Câmara Municipal, João Manuel Esteves, e o vereador Olegário Gonçalves, que visitaram o local recentemente para seguirem de perto os trabalhos e verificarem in loco o andamento da mesma, bem como resolverem pequenos ajustes e situações decorrentes do desenvolvimento da mesma.

A obra, no valor de 551.637 euros, vai permitir adaptar o edifício de forma a preencher os requisitos estipulados na legislação, nomeadamente em relação ao regime dos estabelecimentos de produtos alimentares e não alimentares e de serviços integrados nos mercados abastecedores. Encontra-se a ser feita a reformulação dos espaços interiores, nomeadamente da área de venda de pão, da área de comércio a retalho de peixe, criação de área de bancas de peixe e bacalhau, flores, frutas e legumes, com materiais que respeitem as condições de higiene e segura nça alimentar, estando também prevista a criação de espaços com expositor para produtores locais, bem como balneários para usufruto dos ocupantes do Mercado Municipal.

A solução preconiza a reconstrução da cobertura do edifício, substituindo os materiais existentes por novos e criando uma nova cobertura sobre o espaço a céu aberto do edifício.

Prevê-se ainda a reformulação geral da instalação eléctrica, pintura exterior e interior do edifício, assim como a aplicação de revestimentos cerâmicos em paredes e pavimentos.

Desde a sua construção, em 1987, este espaço nunca tinha sido alvo de qualquer tipo de intervenção de fundo, sendo que agora vai ficar mais funcional, indo de encontro às necessidades dos seus utilizadores, bem como com um design mais apelativo e moderno.

Ao realizar este investimento a câmara está a pensar na dinamização da comercialização dos produtos locais e criação de novas oportunidades de emprego.

