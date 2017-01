“Mais do que nunca precisamos de um estádio com espírito guerreiro”

O treinador do SC Braga quer estrear-se hoje com uma vitória no dérbi das paixões do Minho, que promete emoções fortes esta noite, no Estádio Municipal de Braga, a partir das 20.15 horas, a contar para a 18.ª jornada da I Liga. Ciente da importância da conquista dos três pontos, para manter o terceiro lugar no campeonato e ao mesmo tempo ‘cavar’ ainda mais a distância para o eterno-rival, Jorge Simão apela ao apoio dos adeptos bracarenses para encher o estádio. O clube bracarense tem uma campanha especial para este jogo e tem prevista ‘casa’ quase cheia, estimando, neste momento, cerca de 23 mil espectadores para o clássico minhoto.

“Não sou de Braga nem de Guimarães, mas conheço perfeitamente a rivalidade que existe entre os dois emblemas e tenho agora o privilégio de o viver por dentro pela primeira vez. É um jogo em que a componente emocional prevalece sobre outras, é fundamental neste jogo”, afirmou Jorge Simão, ontem, na antevisão da partida.

Sobre o SC Braga ser favorito por jogar em casa e estar à frente na classificação [é terceiro e o Vitória quinto], Jorge Simão frisou: “é um dérbi e, num dérbi, o favoritismo esfuma-se”.

O técnico defendeu ainda que, independentemente do adversário e da posição na tabela, “a grande vantagem” de ter estabelecido uma meta pontual, o que guia a equipa é chegar aos 65 pontos. “Faltam-nos 29 pontos e espero que no final deste jogo ficam a faltar apenas 26”, disse o treinador do SC Braga, referindo que, “mais do que nunca é preciso ser guerreiro” neste duelo.

“Mas vou dizer isso em todas as antevisões. Nós jogámos para os sócios, o futebol é um jogo que não faz sentido se não tivermos por quem nós torça e vibre e eles têm de se sentir parte deste processo”, disse.

Quanto ao rival, Jorge Simão elogiou o Vitória, uma equipa que &ldq uo;fez uma aposta forte nesta época, conseguiu recrutar bons jogadores e tem feito uma belíssima época, com legítimas ambições europeias”. No entanto, o treinador do SC Braga não quis individualizar nenhum jogador, preferindo destacar a força colectiva dos vimaranenses. “É uma boa equipa e não nos interessa falar em anular um jogador porque funcionam como equipa, mas espero que prevaleça o talento dos nossos jogadores e a qualidade e organização da nossa equipa”, disse.

Jorge Simão disse ainda esperar “um jogo com fases de predomínio de uma equipa sobre a outra”, mas acima quer que a sua equipa tenha “cabeça”.

Depois do dérbi, o SC Braga joga na quarta-feira a meia-final da Taça da Liga com o Vitória de Setúbal, mas o técnico assegurou que essa partida “não influencia absolutamente em nada” o jogo de hoje. “É como se não houvesse depois de amanhã [hoje]. Se abordarmos cada lance e cada jogo com este espírito é a competitividade elevada ao extremo”, destacou o treinador.

Questionado sobre se o Braga será mais afirmativo, disse ter 'muitos desejos e ideias de como gostaria que as coisas estivessem', mas também 'a noção de que há passos que têm que ser dados'. 'Gostaria de passar 90 minutos a massacrar cada adversário, mas o jogo é uma relação de forças, de oposição, e a nossa força tem que ser tanto maior quanto maior for a resistência do adversário. O que eu quero é chegar ao fim com os três pontos', frisou Jorge Simão.

Relativamente ao interesse do FC Porto em Assis, médio do Chaves por quem o Braga estaria também interessado, motivou a seguinte reação de Jorge Simão. 'Acho que é uma manifestação claríssima de grande respeito do FC Porto pelo Braga. Porquê? Acho que fica evidente porquê', disse.

Dérbi minhoto começa às 20:15, no Estádio Municipal de Braga, com arbitragem de Fábio Veríssimo, de Leiria.

