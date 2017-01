Fernando Santos homenageado por associação de apoio a invisuais

A homenagem ao seleccionador nacional de futebol e campeão europeu Fernando Santos, foi o momento alto das comemorações dos 21 anos da Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga AADVDB), que ontem decorreram na Póvoa de Lanhoso.

Como prenda, a associação precisa, agora de adquirir uma carrinha de transporte. “Temos um objectivo que é conseguir um carro de sete lugares. Ja temos apoio da Segurança Social e da Câmara Municipal, temos que arranjar mais verbas. Neste momento temos sete mil euros mas precisamos de 21 mil (o valor da viatura)”, adiantou Domingos Silva. Perante cerca de 200 pessoas, entre utentes, dirigentes e funcionários, e vários convidados, o presidente da AADVDB, Domingos Silva, referiu que se tratou de uma homenagem “a um ser humano imparável e que ajuda várias causas. A ajuda que ele nos tem dado sensibilizou-nos bastante”, disse o dirigente associativo.

Fernando Santos mostrou-se visivelmente emocionado e referiu- se a Domingos Silva como um homem “com grandeza de carácter, que consegue ver mais com o coração do que com os olhos”. Ao Correio do Minho. o seleccionador nacional de Futebol frisou que “é motivo de orgulho ser distinguido, mas essencialmente fiquei emocionado com o trabalho desenvolvido pela associação. Tomara o país ter muita gente assim. Faz falta gente desta na sociedade portuguesa. Fernando Santos agradeceu ainda o apoio dado pelos portugueses à selecção nacional durante o Europeu do ano passado em França. “Foi uma vitória de todos nõs. Vocês têm muito mérito nesta vitória e por isso queria agradecer o apoio do povo português”, disse o seleccionador.

Entre os homenageados esteve também o antigo jogador de futebol, António Simões. Um hormem que, segundo o presidente da AADVDB, Domingos Silva, “muito tem contribuido para ajudar a associação”.

O antigo jogador, que integrou a equipa nacional ‘Os Magriços’ que disputou o Mundial de Futebol em Inglaterra em 1966, lembrou que há uns anos “vim à Póvoa de Lanhoso e trouxe uns amigos. Fui muito bem recebido e senti que havia muito mais a fazer. É bom estar aqui em causas tão importantes e manifestar o meu apreço por esta associação”, disse António Simões.

A associação homenageou também o antigo comandante dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso, António Lourenço, por ter apoiado a colectividade essencialmente ao nivel dos transportes associados.

O convívio contou ainda com a presença do secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo. O governante constatou que “o que vocês (associação) anunciam na página de internet, cumpre-se aqui, nomeadamente no que se refere à solidariedade e à responsabilidade social”. O secretário de Estado anunciou ainda que o Governo está a apostar na criação de condições para que os jovens possam conciliar as carreiras académica e desportiva. “Criamos um projecto piloto que foram as unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas. O objectivo é apoiar os jovens de forma a que possam conciliar os estudos com a prática desportiva”, anunciou João Paulo Rebelo.

O presidente da Assembleia Geral da AADVDB, Joaquim Barreto, referiu que “a associação serve os que mais precisam de forma desinteressada” e lançou um repto aos deputados e autarcas presentes: “Podemos promover uma festa solidária distrital com desporto, eventos culturais e com a presença de vários artistas. Seria uma forma de ajudar as associações do distrito”, disse Joaquim Barreto.

O presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Manuel José Baptista defendeu que

Domingos Silva poderia ser considerado “o comendador da Póvoa de Lanhoso. A Póvoa de Lanhoso pode-se orgulhar de ter muitas individualidades nacionais a visitar o nosso concelho e a dar apoio a esta associação”.

