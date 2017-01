Quinta Pedagógica: primeiro livro infantil promove visita virtual ao equipamento

‘Visita à Quinta’ é o título do livro infantil que a Quinta Pedagógica de Braga lançou ontem, na FNAC, no âmbito do seu 13.º aniversário. Narciso Moreira, autor da obra, refere que o objectivo é demonstrar, através do imaginário, o que poderia ser uma visita real à Quinta Pedagógica, passando por cada um dos diferentes espaços que a constituem. “Através de um conto tentámos motivar as crianças a conhecer o espaço. Não estamos a fazer um resumo daquilo que é a quinta. Criámos uma história onde encorajamos os mais novos, e não só, a efectuar uma visita real ao equipamento”, revela o autor.

Para esta visita imaginária, surgiu a necessidade de criar uma personagem que servisse de cicerone à narrativa. Neste âmbito nasce o ‘Quintas’, a nova mascote da Quinta Pedagógica que, para além de constituir uma das figuras centrais do livro, será, a partir de agora, também um novo ponto de atracção do equipamento pedagógico e de sensibilização ambiental. “O ‘Quintas’ é alguém que recebe a criança, que a acompanha na visita. É uma personagem divertida que tenta, de uma forma pedagógica, apresentar as diferentes modalidades que o espaço apresenta”, continua Narciso Moreira, da ‘Betwein’.

A apresentação do livro constituiu um dos momentos altos do aniversário da Quinta Pedagógica, reunindo os colaboradores que há vários anos trabalham no projecto.

Fernando Pinto, coordenador do espaço, referiu que este novo projecto constitui “a ce reja no topo do bolo”. Recordando os 13 anos à frente dos destinos do equipamento, o coordenador referiu que o espaço sofreu “grandes transformações” desde que o actual executivo tomou posse. “Hoje a Quinta Pedagógica é um espaço mais agradável para quem nos visita e para quem lá trabalha”, afirma Fernando Pinto, elogiando o trabalho desenvolvido pelo vereador Altino Bessa, que tutela o equipamento. O responsável lembrou os números alcançados pelo espaço pedagógico bracarense - que já chegou ao número recorde de 36 805 - afirmando que estes constituem o espelho de um trabalho “árduo” que é levado a cabo diariamente pela equipa de colaboradores.

O vereador Altino Bessa retribuiu os elogios ao coordenador, classificando como “o pai da Quinta Pedagógica” pela “enorme dedicação e empenho” que dispensa ao projecto há já 13 anos.

O vereador não tem dúvidas de que este é um dos equipamentos autárquicos “que melhor funciona”, tendo em conta a sua organização, competência e resultados obtidos.

“Tornámos a Quinta Pedagógica mais atractiva, com mais equipamentos, como é exemplo o parque infantil. Lançamos actividades direccionadas para idosos e para as pessoas portadores de deficiência”, continua o responsável camarário, dando conta dos novos projectos que serão dados a conhecer já amanhã, segundo dia de celebração deste 13.º aniversário, como os passeios de charrete ou o projecto de Hipoterapia.



