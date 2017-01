Ciclocrosse: Roberto Ferreira e Ana Vigário conquistam Taça em Melgaço

Roberto Ferreira e Ana Rita Vigário (Maiatos/Reabnorte) venceram hoje, em Melgaço, a última etapa da Taça de Portugal de Ciclocrosse, resultado que lhes permitiu a conquista do troféu na categoria de elite.



A corrida masculina foi de grande intensidade e equilíbrio. Roberto Ferreira, o campeão nacional, Ricardo Marinheiro, e José Dias levaram a batalha para o risco de meta. Roberto Ferreira foi o mais lesto, embora com o mesmo tempo de Marinheiro. José Dias gastou mais 4 segundos.



A vitória de Roberto Ferreira valeu-lhe a conquista da Taça de Portugal. Terminou a época com 200 pontos, mais 25 do que Vítor Santos e mais 40 do que Mário Costa, que liderava, mas faltou à última prova, devido a compromissos com a equipa espanhola que vai representar em 2017.



Ana Rita Vigário foi superior a toda a concorrência na prova deste domingo, deixando a segunda classificada, Daniela Pereira (Saertex Portugal/Edaetech), a 34 segundos, e a terceira, Ana Vale, a 3m10s. A vitória na etapa minhota da Taça garantiu à corredora gondomarense a conquista da Taça de Portugal, ultrapassando a ausente Joana Monteiro, que, apesar de ausente nas duas últimas provas, terminou o troféu no segundo posto.



A Taça de Portugal de sub-23 femininas decidiu-se, praticamente, ao sprint. Raquel Queirós e Marta Branco chegaram a Melgaço com o s mesmos pontos e disputaram a corrida deste domingo taco a taco. Raquel Queirós venceu e Marta Branco gastou mais 3 segundos. Foi esta escassa diferença que garantiu a conquista da Taça por Raquel Queirós.



O júnior Carlos Salgueiro (Maiatos/Reabnorte) chegou ao Alto Minho com a Taça garantida. Não fez a dobradinha, pois foi batido por Pedro Costa na etapa.



O galego Mario Lorenzo (CC O Rosal) foi a Melgaço triunfar na prova deste domingo, nada que impedisse a vitória do ausente Tiago Sousa (ASC/Focus Team/Vila do Conde) na geral. Ana Santos (ASC/Focus Team/Vila do Conde) foi a melhor cadete na etapa e também na Taça de Portugal.



Manuel Lopes foi o melhor master 30 neste domingo, mas Rúben Nunes (ASC/Focus Team/Vila do Conde) impôs-se na geral. Marco González (MMR Bikes) ganhou a etapa em master 40, mas António Sousa (Maiatos/Reabnorte) impôs-se na geral. Em master 50, também houve triunfo espanhol em Melgaço, através de Antonio Garrido (CC Salvaterra de Miño), e luso na geral, por intermédio de Rodolfo Lopes. A prova de masters femininas foi mais empolgante. Raquel Marques (ASC/Focus Team/Vila do Conde) ergueu os braços na prova de hoje e ultrapassou Marina Leitão nas contas finais da Taça.



João Cruz (ASC/Focus Team/Vila do Conde) ganhou a corrida de juvenis não pontuável para a Taça de Portugal.



