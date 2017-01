Vila Verde já tem Centro de Inspeções Periódicas Obrigatórias

Procedeu-se ontem, a inauguração oficial, do novo Centro de Inspeções Periódicas Obrigatórias (IPO) de veículos na Freguesia de Arcozelo, o primeiro no concelho de Vila Verde.



Este novo equipamento, que faz todo o tipo de inspeções, situa-se na Avenida da Lousa em Arcozelo, é pertencente à empresa Nasa - Inspeções a Veículos, proprietária de mais vinte centros do género em todo o país, funciona de segunda a sexta-feira, das 08h30 às 19h30, e aos sábados, das 08h30 às 17h00.



Com a implantação deste novo investimento, serão criados 4 postos de trabalho directos, que progressivamente prevê-se aumente até cerca dos 8 postos, em função do aumento do numero de inspeções efectuadas.



O Dr. António Vilela considera que “a batalha da atratividade e da competitividade está a ser progressivamente vencida po rque percebemos, desde a primeira hora, que o crescimento económico e o desenvolvimento sustentado do território apenas são possíveis se formos capazes de mobilizar as forças vivas do concelho mas também o setor privado, implementando políticas apelativas para todos aqueles que querem investir, que têm capacidade empreendedora e que necessitam de ser incentivados e apoiados a pôr em prática as suas ideias de negócio.”



O Presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, Dr. António Vilela, afiança que “que Vila Verde continua a dotar-se de equipamentos de enorme importância e utilidade para os nossos cidadãos. Trata-se de um projeto que é pioneiro no nosso concelho e para além da vertente empresarial, vai criar mais emprego e riqueza nesta zona do nosso território”.





*** Nota da C.M. de Vila Verde ***

