Guimarães dá a conhecer na Alemanha candidatura a Capital Verde a Comissário Europeu

Karmenu Vella interessado em conhecer candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia. Contacto foi efetuado na Alemanha, na cerimónia oficial de abertura da Capital Verde Europeia 2017.



O Comissário Europeu do Ambiente, Karmenu Vella, mostrou-se interessado em conhecer melhor o processo de candidatura de Guimarães a Capital Verde Europeia 2020, que será apresentada este ano. O interesse foi manifestado no decurso de um contacto com a delegação de Guimarães, liderada pelo Vice-Presidente Amadeu Portilha, que está presente em Essen, a convite da cidade alemã, para assistir à cerimónia oficial de abertura da Capital Verde Europeia 2017.



Essen conquistou este galardão pelo trabalho que tem desenvolvido no planeamento urbano sustentável e pelo com prometimento da comunidade, das empresas e das instituições de inovação e conhecimento, sendo um modelo de cidade verde a seguir. Esta cidade transformou-se, mudando o paradigma de uma cidade industrializada, para uma metrópole onde se valoriza os espaços verdes, a natureza e biodiversidade.



Nesta sessão oficial, o Município de Guimarães teve a oportunidade de contactar com o Comissário Europeu para Ambiente, Karmenu Vella (na foto), bem como com outras cidades ex-Capitais Verdes Europeias e finalistas, a fim de dar continuidade ao processo de troca de experiências e boas práticas e consolidar o relacionamento institucional com as entidades europeias relevantes na área do ambiente e do desenvolvimento sustentável.



*** Nota da C.M. de Guimarães ***

