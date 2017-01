Nova Comédia Bracarense celebrou 27.º aniversário

A Nova Comédia Bracarense celebrou este sábado, às 21h45, no Centro Cívico de Palmeira, o 27.º aniversário com a peça de teatro “O Aniversário do Casamento”. A noite foi de festa e o público aderiu em grande número a esta iniciativa que contou novamente com o apoio da Junta de Freguesia de Palmeira.



A Nova Comédia Bracarense completou 27 anos de trabalho e dedicação ao teatro. Nada melhor do que uma comédia da autoria de Fernando Pinheiro para assinalar este momento importante. “O Aniversário do Casamento” levou a palco os debates tão comuns entre casais, que tantas vezes vistos de fora, revelam situações peculiares e engraçadas.



Carlos Barbosa, presidente da Nova Comédia Bracarense, lembrou o trabalho de todos os atores, “que muitas vezes em prejuízo próprio se dedicam ao teatro, participando nos ensaios com a vontade de fazer sempre melhor”.



O presidente da Junta de Freguesia de Palmeira, José António Peixoto, congratulou a NCB pelo contributo que o grupo de trabalho tem dado para o desenvolvimento cultural no seio da freguesia de Palmeira e da própria cidade de Braga.



“Esta data não é apenas importante para a NCB, mas também para Palmeira e para Braga. Esta Companhia de Teatro faz por merecer, todos os dias, estes parabéns que hoje lhes endereçamos. Palmeira e a própria cidade ganharam no Centro Cívico da freguesia um ponto de interesse cultural de passagem obrigatória graças ao trabalho destes homens e mulheres”, disse o presidente.



No final da noite, público e atores reuniram-se em ambiente de festa para cantar os parabéns à Nova Comédia Bracarense.

