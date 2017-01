Procissão de S. Sebastião reúne população

autor Redacção num. de artigos 30837

A população de Este São Mamede reuniu-se para assistir à Grandiosa Procissão de S. Sebastião. Tratou-se de um dos momentos altos das monumentais festas em honra ao santo padroeiro.



Tal como tem sido hábito todos os anos, dezenas de pessoas saíram à rua para assistir à procissão. O tempo ajudou e nem o frio demoveu a forte adesão por parte da população.



Por volta das 14 horas já se sentia a agitação normal dos últimos preparativos da Grandiosa Procissão de S. Sebastião. A população distribui -se pelas ruas de São Mamede de Este com o intuito de presenciar um dos momentos que mais orgulha a freguesia. O cortejo religioso envolveu muitas crianças e adultos, uma prova de que toda a população continua a lutar pela conservação dos seus costumes.



As Festas em honra de S. Sebastião decorreram entre os dias 13 a 22 de Janeiro e não faltaram momentos de diversão, com muita música popular. A festividade continua assim a representar em larga medida as tradições e costumes de Este São Mamede.





Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas