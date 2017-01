Braga promove-se na Feira Internacional de Turismo de Madrid

Braga promoveu-se na edição 2017 da FITUR - Feira Internacional de Turismo de Madrid, que decorreu de 18 a 22 de janeiro, integrando o espaço Minho no stand da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal e também na área destinada ao Norte no stand do Turismo de Portugal.

Esta presença visou a apresentação de toda a riqueza atrativa e turística do concelho, com especial ênfase nos grandes eventos, na reconhecida gastronomia, no vasto património, no distinto comércio e as várias iniciativas desportivas e culturais, sem esquecer os múltiplos equipamentos para acolher quem visita Braga.



De realçar a importância de Braga marcar presença em certames desta dimensão, não só pela possibilidade de ali se poder mostrar toda a oferta turística, mas também pelos contactos directos com diversos operadores turísticos, imprensa, empresas e entidades internacionais do setor turístico, reforçando o potencial turístico de Braga.



Refira-se que a FITUR 2017 é o ponto de encontro global para os profissionais de turismo e sendo uma das maiores feiras do mundo é a principal para os mercados recetores e emissores da Iberoamérica. Esta 37ª edição, contou com mais de 230.000 visitantes de todo o mundo, incluindo 124.659 profissionais do setor, com um total de 9.605 empresas e entidades de 164 países e regiões de todo o globo, incluindo 7.184 jornalistas e bloggers. A inauguração contou uma vez mais com a presença dos Reis de Espanha.



Segundo António Barroso, da Câmara Municipal de Braga, “esta foi mais uma oportunidade p ara reforçar a notoriedade e procura de parceiros para incrementar as iniciativas que desenvolvemos em parceira com a Associação Comercial de Braga. Este ano será o ano de implementação do projeto «Welcome Braga» e esta nossa presença visou também o networking e o benchmarking, decisivos também para incrementar outras ações como o I Shop Braga. Promovermos os nossos principais ativos turísticos em estreita ligação com Associação Comercial de Braga, a Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte e com a Associação de Turismo do Porto e Norte, é algo que pretendemos continuar a fazer em certames desta natureza e noutros fóruns internacionais, para prosseguirmos e intensificarmos a nossa estratégia de afirmação internacional de Braga e do Minho como um dos melhores destinos turísticos”.



Em representação da Associação Comercial de Braga, Rui Marques referiu que “participar na FITUR é revelador da ambição e do potencial turístico de Braga, destacando a importância da promoção internacional do concelho ser efetuada em estreita colaboração entre a Câmara Municipal, a Associação Comercial e os principais agentes turísticos que operam em Braga”.

Segundo o Diretor Geral da ACB, “a capacidade agregadora que o Município de Braga tem demonstrado na definição e implementação da estratégia de promoção turística de Braga, valorizando a participação e envolvimento dos parceiros privados, constitui uma enorme mais-valia que potenciará a competitividade da oferta turística de Braga”.



*** Nota da C.M. de Braga ***

