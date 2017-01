Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado distingue mérito e excelência de 40 alunos

Quarenta alunos, do 4.º ao 9.º ano do Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado, foram distinguidos este fim-de-semana pela excelência dos resultados escolares, pelo mérito alcançado em Competições Nacionais e Internacionais, e pelo valor humano revelado ao longo do ano lectivo 2015/2016.

A Sala do Capítulo, no Mosteiro de Tibães, foi o palco de um evento que reuniu alunos, pais, professores, autarcas e outros convidados, para prestar o reconhecimento público aos alunos do Quadro de Honra do Agrupamento de Mosteiro e Cávado.



António Vilaça, director do Agrupamento, não escondeu “um enorme orgulho” pelo crescente número de alunos merecedores destas distinções, apesar da significativa diminuição da população escolar que se tem verificado. O responsável manifestou ainda uma “satisfação acrescida” pelo facto desta cerimónia ocorrer, pela primeira vez, “num espaço tão rico e emblemático do nosso património cultural”.



A coordenadora do Mosteiro Tibães congratulou-se por acolher este momento histórico para o Agrupamento, valorizando o estreitamento de laços entre as duas instituiç ões, não só pela proximidade física, mas principalmente pela missão de ambas, com responsabilidades na educação, formal e não formal, dos cidadãos e da comunidade.



Maria de Lurdes Rufino referiu que o projecto educativo a desenvolver com o apoio da Junta de Freguesia, no âmbito dos 500 anos de foral do Couto de Tibães, contribuirá para reforçar esta parceria, que tem promovido a cooperação entre o Mosteiro de Tibães e o Agrupamento de Escolas desde a sua criação.



A cerimónia de condecoração dos alunos do Quadro de Honra, abrilhantada pelo talento artístico de alunos e professores do Agrupamento, contou com a presença de representantes do Centro de Competências Entre Mar e Serra, de Leiria, para entregar a um aluno do 1.º ciclo deste Agrupamento, os prémios correspondentes ao 1.º lugar obtido no Concurso Nacional ‘Artistas Digitais’ 2015/2016, subordinado ao tema ‘Valores da Democracia’.



O evento foi organizado pela Equipa de Coordenação da Acção disciplinar, pelo Clube de Música e pelo Projecto Comunicação do Agrupamento, contou com a presença da vereadora da Educação, Lídia Dias.

