Freguesia de Adaúfe retoma tradição de Encontro de Reis

A freguesia de Adaúfe quer manter viva a tradição do cantar de Reis. Após alguns anos de interregno, o Rancho Folclórico Santa Maria de Adaúfe decidiu recuperar o ‘Encontro de Reis’, reunindo vários grupos folclóricos e grupos corais do concelho de Braga num animado encontro que teve lugar ontem no pavilhão da Casa do Povo de Adaúfe.



Mário Monteiro, presidente do Rancho Folclórico Santa Maria de Adaúfe, contou ao ‘Correio do Minho’ que “o objectivo é manter viva a tradição de Reis. O rancho canta, todos os anos, os Reis por toda a freguesia e agora decidimos fazer um encontro de Reis convidando vários grupos do concelho para uma tarde bastante animada”.



O grupo da casa - Rancho Folclórico Santa Maria de Adaúfe - abriu o encontro que reuniu uma dezenas se grupos convidados. O presidente do ran cho Folclórico Santa Maria de Adaúfe explica que os grupos participantes “foram todos escolhidos a dedo”.



Pela Casa do Povo de Adaúfe passou uma dezena de grupos do concelho. Da lista de convidados de grupos folclóricos, actuaram o Grupo Folclórico de Lamaçães, o Grupo Folclórico Etnográfico de Palmeira, Rancho Folclórico S. João Baptista de Nogueira, Grupo Folclórico S. Martinho de Tibães, Rusga de Este S. Pedro, Grupo Folclórico Semear Alegria de Celeirós.



Nos grupos corais, actuaram o Coral do Seminário de Fraião, o Grupo Coral da Quinta da Armada e as Concertinas de Gualtar.

Na assistência do ‘Encontro de Reis’, a opinião era unânime de que “estes Encontros de Reis devem ser estimulados como forma de preservar e transmitir as tradições mais genuínas do nosso povo às novas gerações”.

