A magia do Teatro de Marionetas do Porto chega a Guimarães com espectáculos para miúdos e graúdos

autor Redacção num. de artigos 30841

No último fim de semana de janeiro, o Teatro de Marionetas do Porto traz a Guimarães um programa especial composto por dois espectáculos: a sua nova criação para a infância, “Nunca”, que estará no Espaço Oficina nos dias 27 (10h30 e 15h00) e 28 (16h00), e “Wonderland”, uma das poucas criações do Teatro de Marionetas do Porto para adultos, que sobe ao palco do Grande Auditório do Centro Cultural Vila Flor no dia 28, às 22h00.



Janeiro termina com frio e um fim de semana de teatro de marionetas em Guimarães. Os mais pequenos podem ver a nova criação para a infância do Teatro de Marionetas do Porto a partir do universo de Peter Pan - “Nunca” - que vai estar em cena no Espaço Oficina na sexta-feira, dia 27, às 10h30 e às 15h00, e no sábado, dia 28, às 16h00. Também no sábado, mas desta vez às 22h00, no Grande Auditório do CCVF, o público adulto terá a oportunidade de assistir a “Wonderland”, uma das poucas criações do Teatro de Marionetas do Porto para “gente grande”.



No espetáculo “Nunca” embarcamos numa viagem acompanhados por Peter Pan até à Terra do Nunca. Um mundo real, imaginado, onde não se envelhece. A conhecida narrativa é apresentada aqui através da composição de imagens, onde marionetas, cenografia e música nos transportam para além daquilo que é contado por palavras, para um lugar mais próximo da própria ação dramática onde a compreensão dará lugar à emoção.



A magia das marionetas chega também aos adultos com “Wonderland”, um espetáculo onde o Teatro de Marionetas do Porto aborda o universo fantástico e povoado de nonsense do diácono anglicano, fotógrafo e celebrado professor de matemática de Oxford, Charles Dodgson, mais conhecido por Lewis Carroll.



Em “Wonderland”, as personagens das histórias de Alice no País da Maravilhas libertam-se do jogo da linguagem e emergem na sua dimensão onírica. Personagens que são como cartas que Lewis Carroll joga, inconscientemente, no seu jogo de amor com Alice. Este espetáculo é o sonho de Alice no País da Maravilhas sonhado por nós, adultos. Vamos com ela, atravessamos a floresta luminosa cheia de medos e segredos, inventamos caminhos que antes lá não existiam e deixamos Alice perdida.



Integrado na programação do Serviço Educativo, os bilhetes para o espetáculo “Nunca” têm um custo de 2,00 euros. A apresentação de “Wonderland” tem um custo de 5,00 euros por bilhete.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas