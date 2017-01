Grupo Coral de Armil vence XXXII Encontro de Cantadores de Reis de Fafe

O Grupo Coral de Armil sagrou-se o vencedor desta 32ª edição, perante centenas de pessoas que assistiram à final no Pavilhão Multiusos de Fafe.



O segundo lugar foi arrecadado pelos Amiguinhos de Jesus e em terceiro lugar ficou o Grupo Recreativo de Ardegão.



Antes da final, os 34 grupos participantes actuaram em diversos locais emblemáticos da cidade, tendo ainda feito pequenas paragens em vários cafés.



Eleitos para a final foram 12 grupos que, durante mais de duas horas, cumpriram a tradição do Canta r de Reis.



“O Encontro de Cantadores de Reis vai já na sua 32ª edição, o que revela o sucesso desta iniciativa que é sobretudo uma forma de preservar a tradição e o património cultural e imaterial de Fafe. Quero deixar uma palavra de agradecimento e saudar os 34 grupos participantes por, mais uma vez, cumprirem a tradição e proporcionarem estes momentos a todos os presentes.”, revelou o Presidente da Câmara Municipal de Fafe, Raul Cunha.



