ACIB dá continuidade ao ciclo de Workshops 'Novos produtos/novas técnicas em Pastelaria'

A Associação Comercial e Industrial de Barcelos reuniu com duas dezenas de empresários e técnicos de pastelaria no IV Workshop de um ciclo de Workshops designado 'Novos Produtos/Novas Técnicas em Pastelaria', realizado no Centro de Formação da ACIB, em Vila Frescainha São Martinho.



O IV Workshop teve o objectivo de dar a conhecer novos produtos e novas técnicas usadas em pastelaria para comemoração do Dia de S. Valentim mais conhecido por Dia dos Namorados.



Na abertura o Vice-Presidente da ACIB, Francisco Pereira, agradeceu a adesão e o dinamismo das pastelarias presentes. Referiu que este Workshop foi desenhado precisamente para fazer a demonstração e execução de doces típicos alusivos a um tema, que poderão passar a ser mais uma especialidade a apresentar aos clientes de cada um dos estabelecimentos como forma de se tornarem mais competitivos.



Num formato simples, dirigido e incisivo, neste IV workshop, foram executados in loco, e apresentados produtos alusivos ao tema 'Dia dos Namorados' .



Os técnicos bastante envolvidos foram acompanhando a demonstração com a leitura da ficha técnica que foi distribuída e foram interagindo colocando questões e dúvidas sobre a forma de apresentação e confecção dos produtos apresentados.



Foi proporcionado um momento de convívio em que os profissionais iam provando as iguarias desenvolvidas e foram comentando a forma de aceitação nos seus estabelecimentos. Tratou-se de um momento muito frutífero em que em formato de brainstorming foram apresentadas sugestões para os futuros Workshops.





O IV workshop desenvolvido pela ACIB, foi participado por duas dezenas de profissionais do setor de pastelaria , que para além do aperfeiçoamento e validação das competências técnicas tiveram a oportunidade de conviver, de trocar opinião com os colegas de profissão no sentido de tornar o sector da pastelaria mais competitivo.



Num momento, em que a competitividade das empresas é o elemento essencial a melhorar e incrementar, a ACIB no seu plano de actividades de 2017 compreende iniciativas que visam apoiar o desenvolvimento do tecido empresarial da região do Baixo-Cávado.



