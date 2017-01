Vila Verde: Inscrições abertas para o VII Concurso Internacional de Acessórios de Moda

A elegância dos desfiles de moda é um dos grandes atractivos da vasta e largada programação ‘Fevereiro, Mês do Romance’. Os jovens criadores têm em Vila Verde um palco privilegiado para exporem o seu talento e encantarem o público com as suas propostas, em diferentes concursos preparados com o objectivo de permitir aos jovens divulgarem e promoverem as suas potencialidades. Neste momento já estão abertas as inscrições (terminam a 03 de fevereiro) para o ‘VII Concurso Internacional de Acessórios de Moda’ uma iniciativa do Município de Vila Verde, promovida pela Cooperativa Aliança Artesanal.



O concurso culmina numa noite de glamour, 25 de fevereiro, em que a elegância dos desfiles de moda dá um encanto redobrado à deslumbrante Quinta de Resela, Cervães. O evento, que vai já na oitava edição, é organizado com o objetivo de estimular designers e estilistas a criarem propostas vanguardistas inspiradas nos mot ivos da tradição Minhota. Os participantes são desafiados a criar acessórios inspirados na temática ‘Lenços de Namorados, escritas de amor’, numa aliança majestosa entre a modernidade e uma tradição genuína que remonta ao séc. XVIII.



As inscrições devem ser efectuadas até ao dia 03 de fevereiro, através do website www.namorarportugal.pt, no separador ‘Concursos’, onde pode também ser consultado o regulamento do concurso. Se preferirem, os participantes podem entregar o projecto e a ficha de inscrição em envelope fechado, na Cooperativa Aliança Artesanal, sita na Rua Dr. Bernardo Brito Ferreira 4730 - 716 Vila Verde. Todo os concorrentes receberão um certificado de participação. Para o vencedor está reservado um prémio de 500 euros e o segundo e terceiro classificados receberão, respectivamente, 300 e 200 euros.



