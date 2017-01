FAFE FILM FEST arranca na próxima quarta-feira

De 25 a 29 de Janeiro, Fafe vai tornar-se a capital do cinema. A 6ª edição do Fafe Film Fest vai trazer à cidade diversas actividades relacionadas com a sétima arte, desde debates, música, exposições, filmes a concurso, homenagens, entre muitas outras iniciativas.



Nesta edição, o Cineclube de Fafe, organizador do evento, em parceria com a Câmara Municipal de Fafe, homenageia o realizador Luís Filipe Rocha, com a exibição de alguma da sua filmografia, contando ainda com a presença do realizador ao longo do festival.

O programa é diversificado e abrange cinco dias de animação.



Na quarta-feira, dia 25, a partir das 9h30, decorre o Encontro Regional do Plano Nacional de Cinema, na Biblioteca Municipal.



Durante a tarde, perto das 17 horas, são inauguradas, no Arquivo Municipal e na Sala Manoel de Oliveira, as Exposições de Homenagem a Jean Loup Passek, patrono do Museu de Cinema de Melgaço.



A apresentação da obra Pornographia, de Claúdia Lucas Chéu, por César Freitas, com declamação de poemas pelo ator Albano Jerónimo, às 21.30 horas, encerra o primeiro dia de festival.

No dia 26, durante a manhã, os alunos da Escola Secundária de Fafe vão ter oportunidade de conversar com a escritora Cláudia Lucas Chéu e o actor Albano Jerónimo.

Mais tarde, a Sala Manoel Oliveira, recebe o filme “Longe”, com a presença do realizador, José Oliveira, e do actor José Lopes, e, a partir das 21h30, será exibido o filme “Amor e Dedinhos de Pé”, de Luís Filipe Rocha.



Na sexta-feira, decorre uma oficina de cinema de animação com Abi Feijó, diretor da Casa Museu de Vilar, destinada aos alunos do concelho, e a exibição de filmes de animação de autoria de Abi Feijó e Regina Pessoa.

À noite, Luís Filipe Rocha volta a ser projectado na Sala Manoel Oliveira, com o filme “Sinais de Fogo”.



O dia de sábado é dedicado à projecção dos filmes a concurso.

Durante a manhã, decorre ainda, no Salão No bre do Teatro-cinema, o Debate: “Da necessidade de legislação sobre a utilização de drones - o que falta?”.



Às 17.00h, é lançado “Plano Aproximado”, o número 1 de uma antologia de textos sobre Cinema, com a colaboração de Elsa Cerqueira, Jorge Campos, Nuno Fadigas, Paulo Cunha, Paulo Matos, Pedro Alves, Sérgio Guimarães Sousa.



O Teatro-cinema é palco, a partir das 21.30 horas, do Concerto Sandy Kilpatrick, que fecha mais um dia de festival.

Na manhã de domingo, último dia do festival, tem lugar, novamente, na Sala de Manoel de Oliveira, a Projeção dos filmes a concurso.



A Gala de Encerramento desta 6ª edição do Fafe Film Fest decorre a partir das 16h00, no Teatro-cinema. Articulando momentos musicais com a entrega de certificados e prémios, a Gala fará homenagem a Jean Loup Passek e culminará com a homenagem ao protagonista deste festival, o realizador Luís Filipe Rocha, seguida da exibição do seu mais recente filme, 'Cinzento e Negro', na presença também de um dos seus atores, Miguel Borges.



Para o Vereador da Cultura, Pompeu Martins, esta sexta edição promete ser um sucesso.

“O Fafe Film Fest, que já vai na sua 6ª edição, é um festival que, para além de valorizar o cinema, permite promover a produção cinematográfica em diversos géneros.

É uma oportunidade para os apreciadores da sétima arte poderem assistir a filmes nacionais de qualidade, de forma gratuita. Esta iniciativa premeia também diversos projetos cinematográficos, sendo, por isso, um estímulo e um reconhecimento daquilo que de melhor se faz nesta área. Este ano, homenageamos o realizador Luís Filipe Rocha pelo excelente trabalho desenvolvido nos últimos anos e vamos ter oportunidade de contar com a sua presença, o que nos deixa muito satisfeitos e orgulhosos.”



Recorde-se que a participação em toda a programação do FAFE FILM FEST é totalmente gratuita.



