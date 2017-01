Alunos do Mosteiro e Cávado recebem distinção no Mosteiro de Tibães

Quarenta alunos do 4º ao 9º ano do Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado, foram distinguidos este fim-de-semana pela excelência dos resultados escolares, pelo mérito alcançado em Competições Nacionais e Internacionais; e pelo valor humano revelado ao longo do ano lectivo 2015/2016.





No ano em que se comemora meio século da outorga do foral do Couto do Mosteiro de Tibães, a Sala do Capítulo recebeu, extraordinariamente, alunos, pais, professores, autarcas e outros convidados, para prestar o reconhecimento público aos alunos do Quadro de Honra do AEMC.



O director do Agrupamento não escondeu um enorme orgulho pelo crescente número de alunos merecedores destas distinções, apesar da significativa diminuição da população escolar que se tem verificado. António Vilaça, manifestou ainda uma satisfação acrescida pelo facto desta cerimónia ocorrer, pela primeira vez, num espaço tão rico e emblemático do nosso património cultural.

A coordenadora do Mosteiro Tibães congratulou-se por acolher este momento histórico para o Agrupamento, valorizando o estreitamento de laços entre as duas instituições, não só pela proximidade física, mas principalmente pela missão de ambas, com responsabilidades na educação, formal e não formal, dos cidadãos e da comunidade.



Maria de Lurdes Rufino referiu que o projecto educativo a desenvolver com o apoio da Junta de Freguesia, no âmbito dos 500 anos de foral do Couto de Tibães, contribuirá certamente para reforçar esta parceria, que tem promovido a cooperação entre o Mosteiro de Tibães e o Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado, desde a sua criação.



A cerimónia de condecoração dos 39 alunos do Quadro de Honra, abrilhantada pelo talento artístico de alunos e professores do AEMC, contou com a presença de representantes do Centro de Competências Entre Mar e Serra, de Leiria, para entregar a um aluno do 1º ciclo deste Agrupamento, os prémios correspondentes ao 1º lugar obtido no Concurso Nacional “Artistas Digitais” 2015/2016, subordinado ao tema “Valores da Democracia”.



O evento, organizado pela Equipa de Coordenação da Acção disciplinar, pelo Clube de Música e pelo Projecto Comunicação do Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado, contou com a presença da vereadora da educação da Câmara Municipal de Braga, da directora do Centro de Formação Braga Sul, dos representantes do CCEMS, dos presidentes das freguesias da área de influência do agrupamento, alunos, pais, professores e outros convidados, tornando pequena a emblemática sala do capítulo do Mosteiro de S. Martinho de Tibães.



As medalhas atribuídas aos alunos, foram desenhadas por uma docente do agrupamento e tiveram o patrocínio da Junta de Freguesia de Mire de Tibães e de Padim da Graça, da União de Freguesias de S. Paio de Merelim, Panoias e Parada de Tibães; e S. Pedro de Merelim e Frossos; e ainda da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica Mosteiro e Cávado.

