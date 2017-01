Secretário de Estado Adjunto e do Comércio contactou com realidade artística e comercial de Cerveira

autor Redacção num. de artigos 30851

A deslocação ao Alto Minho do Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Paulo Alexandre Ferreira, terminou em Vila Nova de Cerveira, com uma visita ao Fórum Cultural, ao centro histórico e uma conversa com cerveirenses na Biblioteca Municipal. A arte e a economia local foram duas das áreas mais destacadas pelo contributo para o desenvolvimento do concelho e consequente impacto nas boas relações com a vizinha Galiza.



A convite da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, o governante reuniu com os presidentes dos 10 municípios e associações empresariais da região para abordar uma potencial iniciativa de valorização da atractividade turístico-comercial à escala transfronteiriça.



O Secretário de Estado Adjunto e do Comércio deslocou-se a Vila Nova de Cerveira onde foi recebido pelo executivo municipal e membros da Assembleia Municipal no Fórum Cultural. Paulo Alexandre Ferreira trocou algumas impressões com o autarca Fernando Nogueira e com a direcção da Fundação Bienal de Arte de Cerveira sobre a realização das bienais e o reconhecimento nacional e internacional do evento, tendo sido convidado para conhecer os três espaços dedicados aos sócios-fundadores, Jaime Isidoro, José Rodrigues e Henrique Silva. De seguida, o governante fez uma visita ao comércio tradicional do centro histórico, tendo entrado nalguns estabelecimentos, degustado produtos típicos e inovadores, para além de auscultar os desafios e as expectativas dos comerciantes.



> No Auditório da Biblioteca Municipal, o edil cerveirense aproveitou para falar da realidade cerveirense, nomeadamente da repercussão da Bienal Internacional de Arte; do ícone de Cerveira, o Castelo e a resolução do impasse com o Programa Revive; e da forte componente industrial. Fernando Nogueira sublinhou ainda que “toda esta dinâmica fortalece o turismo e, por sua vez, o comércio”, realçando que “a Feira Semanal é um dos exemplos potenciadores pela enorme afluência do Norte de Portugal e Galiza”.



Agradecendo a hospitalidade, o governante afirmou que Vila Nova de Cerveira representa a modernidade pela realização das bienais das quais revelou ser um visitante assíduo. “É esta modernidade que quero que se constitua como um apanágio para outros territórios, em que o turismo e comércio devem andar de mãos dadas, complementarem-se”, disse.

Estando a coordenar uma Comissão para a Revitalização do Comércio Tradicional, Paulo Alexandre Ferreira explicou que “estas visitas ajudam a perceber no terreno o dinamismo e as expectativas que podem ser desenvolvidas, de forma a ir de encontro às pessoas para quem essas políticas são criadas”.



A visita do Secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Paulo Alexandre Ferreira, iniciou em Melgaço com um encontro de trabalho e contou também com uma visita a Valença.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Vila Nova de Cerveira ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas