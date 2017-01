Ponte de Lima recebe exposição de Arte Contemporânea

A Vila de Ponte de Lima vai receber mais uma grande exposição de Arte Contemporânea.

O projecto artístico Lethes Art, que promove a criação e exibição de obras de arte contemporânea de Artistas nacionais e estrangeiros, vai permanecer numa da Vilas Mais Antigas de Portugal entre 1 de Julho a 30 de Setembro, ocupando diversos locais de exposição.



Já em 2016 o Município de Ponte de Lima abriu as portas do seu património a idêntica iniciativa promovendo a mostra em vários museus municipais, um jardim temático, uma capela, ou uma casa senhorial.



Em 2017, esta mostra internacional de arte contemporânea irá apresentar-se em diversos edifícios e locais históricos da vila, desde espaços museológicos, jardins, capelas, igrejas ou uma antiga prisão de mulheres constituem a geografia física dos locais de exposição do roteiro do LETHES ART Ponte de Lima.



Artistas de todo o mundo estão convidados a participar com os seus trabalhos nesta mostra de arte contemporânea. O tema do LETHES ART em 2017, ‘Memória & Identidade(s)’, convida à participação em diversas áreas: Arquitetura, Cerâmica, Desenho, Escultura, Fotografia, Ilustração, Instalação de Arte, Livro de Artista, Pintura, Poesia, Vídeo, Computer Art, Land Art, Projection Art, Sound Sculpture.



As candidaturas são feitas online, na opção ‘Área do Artista’, de 16 de janeiro a 31 de março de 2017. Leia as Condições de Participação e o Conceito 2017 e registe-se na plataforma do LETHES ART para submeter as suas obras de arte à participação. Lethes Art!



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Ponte de Lima ***



