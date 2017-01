Alunos da Carlos Amarante celebram Dia do Agrupamento

Desenvolver o espírito de integração e pertença. Foi com este objectivo que a direcção da Carlos Amarante promoveu, ao longo de todo o dia, uma panóplia de actividades com vista a comemorar o Dia do Agrupamento, envolvendo os 3 300 alunos que o integram.

Depois da sua integração como mega-agupamento, há três anos, Hortense Santos, directora da Carlos Amarante, refere um dos principais objectivos desta comemoração é incutir nos alunos um “sentimento de pertença”, processo que se tem vindo a decorrer ao longo deste três anos, “de forma gradual, mas com resultados muito positivos”.



Com actividades em praticamente todos os estabelecimentos de ensino do agrupamento, este foi também um dia em que muitos alunos tiveram oportunidade de se deslocarem à escola-sede, a secundária Carlos Amarante. O vasto programa em que os estudantes participaram incluiu exposições, concursos, jogos, robótica, debates, aulas abertas, visitas guiadas e torneiros desportivos.



A entrega de certificados de mérito escolar a 180 alunos, assim como a homenagem à aluna Maria Portela, vencedora das Olimpíadas Nacionais de Biologia e medalha de Prata nas Olimpíadas Ibero-Americanas de Biologia constituíram os pontos altos deste Dia do Agrupamento Carlos Amarante.



Hortense Santos destaca ainda a homenagem a três docentes e outros tantos auxiliares que passaram à condição de aposentados.

Com os olhos postos no futuro, a directora do agrupamento quer continuar a senda do sucesso - em termos de resultados académicos - a que já habituou os seu pares. Mas, não só. A dirigente escolar destaca o papel da escola na formação “de cidadãos activos, interventivos na sociedade, onde estão integrados através de um espírito crítico”.



A directora destaca ainda a aposta numa oferta diversificada, destacando, por exemplo, a oferta do Mandarim.

Envolver os estudantes em diferentes actividades, como o teatro ou o desporto escolar é outra das metas da direcção deste agrupamento.

