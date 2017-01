Comissão de Agricultura promete ser “aliada” do Banco de Germoplasma

O presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar, Joaquim Barreto, acompanhado pela colega deputada Palmira Maciel, esteve ontem de visita ao Banco Português de Germoplasma Vegetal, onde deu conta do importante trabalho de investigação alimentar e também animal que ali se faz e onde ouviu o residente do INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, Nuno Canada, solicitar apoio para “a modernização e upgrade das tecnologias do banco”.



Refira-se que o Banco de Germoplasma de Braga é uma das maiores infraestruturas de conservação de recursos genéticos do mundo, com sede em Braga, na Quinta de S. José, em Merelim S. Pedro, precisamente sob a tutela do INIAV e neste momento tem uma colecção de mais de 47 mil amostras de 150 espécies e 90 géneros de cereais, plantas aromáticas e medicinais, fibras, forragens e pastagens, culturas hortícolas e outras espécies.



Mas para toda esta investigação, todos os apoios são poucos. E por isso mesmo, Joaquim Barreto, presidente da Comissão Parlamentar de Agricultura e Mar foi visitar o equipamento no sentido de tomar cont a do trabalho que ali se faz.



“Nós ficámos muito sensibilizados com o trabalho deste Banco de Germoplasma de Braga e estamos aqui também para mostrar o nosso apoio e ajudar a que este equipamento possa ampliar e potenciar a sua investigação, que entendemos como muito importante para o futuro”, sublinhou Joaquim Barreto. “Na verdade o que nós queremos mesmo é uma agricultura mais moderna, mais competitiva e mais sustentada para o futuro, mas para isso temos que ter as bases seguras para o fazer, algo que só se consegue a partir da investigação”, frisou o presidente da Comissão de Agricultura e Mar.



O responsável garantiu que a sua comissão será uma “aliada” deste projecto bracarense, prometendo ser intermediário junto do governo e das suas estruturas, advertindo para a importância crucial do Banco de Germoplasma Vegetal, com sede em Braga.

Joaquim Barreto diz mesmo que “a agricultura pode ser o maior aliado para o combate à desertificação do Interior, pois estamos com cada vez menos Interior, menos identidade e por isso também menos Portugal”.

