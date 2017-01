Novo cartão pretende valorizar comércio de Amares

O novo cartão do comércio ‘Valorizar Amares’ foi criado com o intuito de incentivar ao consumo local, fomentando a compra de bens, produtos e serviços concelhios. A iniciativa promovida pelo CLDS 3 G, da Valoriza, conta com o Município de Amares como entidade parceira, que assume como grande aposta a promoção e valorização do tecido económico local, através da divulgação das empresas e dos produtos regionais/tradicionais.



“Queremos dinamizar o comércio local. Vocês (comerciantes) têm um papel importante, mas a câmara de Amares tem também a obrigação de ajudar, incentivar e dinamizar e, por isso, nos associamos a este projecto com toda a alma”, sublinhou o vice-presidente da câmara de Amares, Isidro Araújo, lembrando que o Município de Amares tem vindo a implementar estratégias para “revitalizar e impulsionar” o comércio tradicional e pretende criar novas dinâmicas para a sua “contínua valorização, crescimento e vitalidade”.



Isidro Araújo felicitou, neste sentido, o CLDS 3G da Valoriza pela ini ciativa que simboliza o início de uma “identidade própria” para o comércio de Amares e mostrou-se igualmente contente com as primeiras adesões ao cartão.



O projecto conta já com a adesão de cerca de 20 espaços comerciais e a oportunidade está aberta aos restantes empresários do concelho. O cartão destina-se às empresas/entidades com sede no concelho. Por cada compra igual ou superior a 10 euros nos estabelecimentos aderentes, o cliente recebe uma vinheta - uma “laranjinha”, que vai acumulando no cartão, até o máximo de 10 vinhetas (100 euros).



Os cartões que atingem o valor máximo (10 vinhetas/100 euros) deverão ser entregues pelo consumidor na Galeria de Artes e Ofícios de Amares, em Ferreiros - Amares, e colocados numa tômbola disponível, habilitando a um prémio. Bimensalmente, serão sorteados dois cartões premiados.



Os empresários aderentes ao cartão responsabilizam-se, rotativamente, por assegurar os prémios sorteados com o valor mínimo de 25 euros cada constituído pelos seus bens/produtos/serviços.

