PS aprova recandidatura de Orlando Alves à câmara de Montalgre

autor Redacção num. de artigos 30851

A Comissão Política Concelhia do PS de Montalegre, distrito de Vila Real, aprovou a recandidatura do actual presidente da câmara municipal, Orlando Alves, nas eleições autárquicas de 2017, informou o partido. Orlando Alves será candidato a um segundo mandato como presidente da Câmara Municipal de Montalegre.



A concelhia socialista referiu, em comunicado, que a aprovação da recandidatura do autarca é uma “forma de reconhecimento do trabalho” que este tem vindo a realizar no muni cípio de Montalegre.

Dos 14 concelhos do distrito de Vila Real, oito são presididos por autarcas eleitos pelo PS e seis pelo PSD.



Às eleições autárquicas de 2017, apenas não se podem recandidatar os presidentes de Peso da Régua, Nuno Gonçalves (PSD), e de Sabrosa, José Marques (PS), que já anunciou a sua renúncia ao cargo para assumir a presidente da estrutura de missão que vai organizar as comemorações dos 500 anos da primeira volta ao mundo protagonizada por Fernão Magalhães.



Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas