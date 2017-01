PS aposta no actual presidente da câmara de Cabeceiras de Basto

O actual presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, Francisco Alves, será o candidato do PS àquele cargo, nas autárquicas de 2017. Em comunicado, a Concelhia do PS acrescenta que o cabeça-de-lista à Assembleia Municipal será Joaquim Barreto, que desempenha aquele cargo no actual mandato.



Nas autárquicas de 2013, a lista do PS foi encabeçada por China Pereira, sendo Francisco Alves o número dois.

Em inícios de 2015, China Pereira demitiu-se, agastado com as críticas que o partido lhe fez publicamente, tendo Francisco Alves ascendido à presidência.



Joaquim Barreto foi presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto durante 20 anos, até 2013, ano em que não pôde recandidatar-se devido à lei de limitação de mandatos.

No comunicado, a Concelhia do PS refere que convidou Francisco Alves e Joaquim Barreto a recandidatarem-se considerando que “são os cidadãos que melhor poderão protagonizar” o propósito do partido de vencer de novo as eleições e de servir o concelho “num projecto colectivo, sustentado, integrado e abrangente”.



Assim, continua a ler-se no comunicado, “com o contributo e o empenho dos homens e das mulheres que constituirão as listas do PS aos vários órgãos autárquicos, câmara, assembleia e juntas de freguesia, e com o apoio dos cabeceirenses, estarão criadas as condições para disputar as eleições locais numa dinâmica de vitória, no respeito por um projecto político que tem unido e continuará a unir e a mobilizar a população”.

