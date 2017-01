Braga prepara geminação na China e quer captar turismo asiático

O presidente da autarquia bracarense, Ricardo Rio, acredita que “a curto prazo irá conseguir colocar Braga no roteiro do turismo asiático”, com a dimensão turística a integrar o conjunto de relações que o município quer estabelecer no contexto de um acordo de parceria e geminação a formalizar em breve com a cidade chinesa de Shenyang.



Ricardo Rio revelou ontem que estão a ser ultimados os contactos institucionais com os representantes daquela cidade do norte da China com oito milhões de habitantes.

O objectivo do Município de Braga é atrair ao concelho cada vez mais turistas da China, aproveitando o contexto de uma afluência crescente destes turistas ao Porto, Lisboa e até ao Algarve.



Os números mais recentes divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) quanto ao turismo são animadores para Braga e, ontem, no final da reunião do executivo municipal, o presidente da Câmara destacou o posicionamento de Braga como “um destino turístico relevante”.



Dos números, Ricardo Rio destaca as 413 mil dormidas e um reforço de 34 por cento no número de hóspedes, ou seja aqueles que pernoitam em Braga, entre 2013 e 2015.

O edil bracarense refere-se ainda ao crescimento sustentado da oferta de camas no concelho, no mesmo período, com mais 25 por cento no número de camas disponíveis.

Esta oferta será ainda reforçada com os novos projectos de unidades hoteleiras em fase de estudo, e uma delas já em implantação, por parte de grupos empresariais de relevo nacional e internacional, apontou o autarca.



A capacidade média subiu cerca de oito por cento na hotelaria e há ainda a destacar um aumento de 2700 euros por ano nos proveitos por aposento.

Ricardo Rio aponta ainda o alargamento dos mercados alvo de Braga com a duplicação de visitantes oriundos de França, entre os anos 2013 e 2015 e mais 80 por cento de visitantes de Espanha.



Mas não só. Braga revela também uma abertura crescente aos mercados americano e asiático, o que, segundo o presidente da Câmara, “não será alheio à política municipal de diálogo com operadores turísticos desses mercados, com uma estratégia própria” que não se enquadra na estratégia nacional e/ou regional.

Neste contexto, Ricardo Rio realça os contactos encetados com o corpo diplomático de diferentes países e da ponte que estes têm permitido estabelecer com operadores turísticos de diferentes mercados.

