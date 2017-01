Quinta Pedagógica de Braga atingiu o número recorde de 36 849 visitas em 2016

A Quinta Pedagógica de Braga atingiu as 36 849 visitas em 2016, registando um acréscimo de 21% em relação ao ano anterior. Os números foram apresentados ontem, no âmbito do aniversário do Centro de Formação e Experimentação Ambiental, pelo coordenador do espaço, Fernando Pinto.



No que diz respeito aos públicos recebidos pelo espaço, este crescimento está reflectido num aumento de 3 189 crianças que participaram em diversas actividades realizadas pela Quinta Pedagógica, sendo que destas 706 são crianças e/ou jovens portadores de Necessidades Educativas Especiais (NEE).

O maior registo verificou-se, contudo, no público geral, um total de 19 906, mais 3 603 do que em 2015.



O coordenador deste Centro de Formação e Experimentação Ambiental destacou o facto do espaço estar “cada vez mais inclusivo”, não só por um aumento de visitantes com NEE, mas também pelo facto do centro contar a partir de ontem com duas novas hortas inclusivas, especialmente concebidas a pensar neste tipo de público.



“São novas dinâmicas que nos dão muita força para trabalhar”, continua Fernando Pinto.

Altino Bessa diz que os números reflectem não só o incremento de novas actividades - como o caso da instalação do parque infantil em 2016 - como o estabelecimento de protocolos com várias entidades que permite a afluência de novos e distintos tipos de público.

Recorde-se que a Quinta Pedagógica de Braga recebeu nestes 13 anos de funcionamento um total de 303 567 visitantes, sendo que o número tem vindo a crescer nos últimos anos, com uma média de 31 008 nos últimos três anos.



“Há poucos equipamentos municipais a alcançar estes números. Tentámos alcançar a excelência, mostrando o que de melhor existe neste âmbito”, refere a propósito o vereador Altino Bessa.

O responsável reiterou as palavras que proferiu na sessão de lançamento do primeiro livro infantil da Quinta Pedagógica, referindo que “a Quinta é um dos melhores equipamentos que o Município tem e um dos que melhor funciona ao nível da sua organização”.



‘Ano em Revista’ é o título da brochura apresentada ontem e pelos colaboradores deste centro pedagógico e que será agora enviada a todas as câmaras dos distritos do Norte com o objectivo de dar a conhecer este equipamento a outros públicos.

“O objectivo será atingir os 40 mil visitantes em 2017. Seria um número fantástico”, avança Altino Bessa.



A Quinta Pedagógica tem feito vários esforços para a realização de protocolos com as empresas de transporte. O primeiro a ser celerado foi em 2014 com a CP e a TUB, permitindo que as crianças viagem até à o centro de formação pelo preço de 5 euros, incluindo o transporte de comboio e de autocarro deste a estação até à Quinta. Em 2016 foram formalizados protocolos com a Sandinense e Transdev.

