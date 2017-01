Guimarães convoca cidadãos para discutir o futuro da cidade

O repto está lançado: construir um território cada vez mais de todos para todos. O Concurso de Ideias foi apresentado ontem, em conferência de imprensa, pelo presidente da Câmara Municipal Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, e pelo director do departamento de Projectos e Planeamento Urbanístico, Filipe Fontes. Deste modo, ideias precisam-se sobre todo o território municipal (cidade, vilas e freguesias) e o modo como este se deve alicerçar, potenciando o seu crescimento e desenvolvimento, na correspondência da procura da melhor urbanidade.



“Este concurso visa permitir que a população se pronuncie, apresente propostas, ideias sobre o desenvolvimento de Guimarães”, explicou Filipe Fontes, sublinhando que “num momento que se registam grandes mudanças no mundo e em que fervilham novos fundos comunitários, novos paradigmas de desenvolvimento e num território em que o envolvimento e identidade da população com o espaço que habita é muito forte, ouvir a população e permitir que ela participe e apresente propostas é determinante para o bom planeamento e pensamento do futuro de Guimarães”.



Tendo o território como área de intervenção, Filipe Fontes apresenta os quatro objectivos subjacentes a este concurso de ideias: “homenagear este espírito interventivo da população; reunir propostas capazes de aumentar este sentido de pertença da população com o território onde vive; e permitir a quem gere este território de munir-se de ferramentas cada vez mais atentas e qualificadas e fomentar a participação pública”.



O concurso é dirigido a toda a população e está estruturado em três formas de participação: Ideia, Proposta e Intervenção.

Domingos Bragança espera uma forte participação da população para um melhor planeamento e pensamento futuro de Guimarães.

