Dez mil euros para jovens com projectos “em rede”

autor Redacção num. de artigos 30856

As associações juvenis de Famalicão vão ter 10 mil euros do orçamento municipal para desenvolverem num projecto de interesse comunitário. No Conselho Municipal da Juventude, o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, anunciou aos representantes das associações representativas da juventude do concelho a decisão do executivo em financiar anualmente, até esse montante, um projecto desenhado pelos jovens, desde que programado em rede, isto é, envolvendo duas ou mais associações juvenis do concelho.



O desafio está lançado e os jovens de Famalicão podem desde já preparar as suas candidaturas. A mobilização e concentração da juventude de Famalicão em torno de um projecto comunitário que os valorize e que dignifique a sua presença no tecido social famalicense é desde logo um dos grandes objectivos a cumprir com a medida. Nesse sentido, “todos os passos dados na elaboração das propostas serão já aspectos positivos do processo”, afirma o autarca famalicense, que presidiu à reunião acompanhado pela vereadora da Juventude, Sofia Fernandes.



Com esta medida, que é apenas uma das várias com o mesmo espírito que a câmara vai desenvolver ao longo do ano a partir da Casa da Juve ntude, é intenção da autarquia chamar os jovens para a participação cívica comunitária e envolvê-los activamente nas dinâmicas municipais logo a partir dos 16 anos. A estratégia da autarquia passa, assim, pela criação dessas condições de participação para um compromisso maior dos jovens com a comunidade. O plano de acção apresentado aos jovens, no seio do Conselho Municipal da Juventude, para o ano de 2017 foi desenhado com esse propósito e prevê o desenvolvimento de um conjunto vasto de iniciativas que os capacitam a um maior envolvimento com Famalicão. Sensibilização, informação e acção são as linhas mestras da estratégia, que mereceu a aprovação dos representantes do tecido associativo e partidário juvenil.



A realização de palestras, workshops e fórum de discussão descentralizados, em escolas, associações e juntas de freguesia, a edição do passaporte ‘Jovem Cidadão >16’ com informação jurídica e legislativa sobre várias temáticas e linguagem acessível, a capacitação dos jovens das associações de estudantes e a realização de um conjunto de acções por parte do pelouro da Juventude, em parceria com as entidades e movimentos juvenis são algumas das acções programadas pela autarquia para 2017 para desenvolver.

