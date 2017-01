Câmara de Caminha renova rede de abastecimento de água em Vilar de Mouros

A Câmara Municipal procedeu à renovação da rede de abastecimento de água no Caminho do Alto dos Barreiros, em Vilar de Mouros.



A Câmara Municipal interveio no Caminho do Alto dos Barreiros, de modo a complementar a intervenção que a Junta de Freguesia de Vilar de Mouros está a levar a cabo e que consiste na pavimentação daquele arrumamento.

Quanto aos trabalhos de renovação das infraestruturas de água é de referir que foram executado s pelos funcionários do Município e englobaram a instalação de uma conduta de abastecimento de água nova, numa extensão aproximada de 125 metros, e a renovação de todos os ramais de água.



Esta intervenção que o Município realizou vai permitir melhorar as condições de abastecimento de água na freguesia, bem como melhorar a qualidade de vida dos vilarmourenses.



*** Nota elaborada pelo gabinete de comunicação da C. M. de Caminha ***

