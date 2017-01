Eleitos novos órgãos sociais para a “Confraria da Foda Pias-Monção”

Registada oficialmente no dia 19 de outubro do ano passado, a “Confraria da Foda Pias-Monção” elegeu no passado sábado, 21 de janeiro, na sede da Junta de Freguesia de Pias, os respectivos órgãos sociais. De seguida, realizou-se a tomada de posse dos membros eleitos.



A direcção é presidida por Edmundo Agostinho Rodrigues Correia, contando ainda com os seguintes elementos: José Manuel Fernandes Domingues, Márcio Teixeira Ferreira, Cátia Susana Lima Gonçalves e Ana Paula Moreira Rodrigues do Vale.



Na Assembleia Geral, estão Francisco Manuel de Sousa Lopes Vaz, Lídia Pombo Soutelo Pinheiro e Júlio César Fernandes Pereira. Por sua vez, o conselho fiscal é ocupado por Artur Ago stinho Fernandes Duarte, Carla Marisa Duarte Marinho e José Alberto Afonso de Campos.



Lembramos que nos dias 25 e 26 de março realiza-se a 1ª Feira da Foda, no Largo da Senhora do Encontro, em Pias. Nessa altura, terá lugar a apresentação pública da “Confraria da Foda Pias-Monção”, bem como a entronização dos primeiros confrades.



O objectivo da confraria é valorizar e promover o cordeiro assado no forno, conhecido como “Foda à Monção”, e ainda preservar a feira secular de gado que se realiza na freguesia e que esteve na origem do nome dado aquele prato emblemático da gastronomia local.



