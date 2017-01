Igreja de S. Lázaro foi palco de concerto erudito

Mais de uma centena de espectadores assistiram recentemente com um verdadeiro espectáculo de música clássica, na igreja paroquial de S. Lázaro, integrado num Concerto de Reis. A organização do evento esteve a cargo da paróquia e da União de Freguesias de S. Lázaro e S. João do Souto.



O concerto contou com interpretações de sopranos e tenor de temas clássicos, passando por Vivaldi; Piccini; Haydn; Mozart; Rossini; Mendelssohn; Gounod; Brahms; Bizet; Grieg, Tosti e Léhar. Todos os protagonistas pertencem ao grupo Minho Vocal Studio, grupo este que é orientado pela reconhecida e famosa soprano a nível mundial Elisabete Matos, por Dora Rodrigues e pelo pianista João Lima.

Roberto Mariz, pároco de S. Lázaro agradeceu a presença de todos no espectáculo e referiu os 50 anos da primeira pedra da actual igreja da freguesia de S. Lázaro.



João Pires, presidente do executivo da União de Freguesias de S. Lázaro e S. João Souto, agradeceu igualmente a presença de todos no evento, referindo os grupos que passaram por aquela igreja na realização de iniciativas similares. O autarca agradeceu também, aliás como sempre o faz, a presença do executivo que lidera, à paróquia e também à Minho Vocal Studio.



Elisabete Matos e Dora Rodrigues tomaram também a palavra para agradecer à paróquia o convite formulado. Apesar da sua grandeza artística, Elisabete Matos salientou que “a arte é de todos, incluindo a arte da música e as experiências ensinam-nos a ser humildes”.

