Guimarães recebe três distinções ambientais

autor Redacção num. de artigos 30866

Guimarães, com três distinções em quatro projectos finalistas, foi o município português com maior reconhecimento público na cerimónia de entrega dos ‘Green Project Awards’ (GPA), que decorreu na Fundação Serralves, no Porto. Com estes prémios, que têm por objectivo distinguir boas práticas de projectos que promovam o desenvolvimento sustentável, a Câmara Municipal de Guimarães volta a ser reconhecida, depois de ter sido distinguida como um dos três municípios mais sustentáveis do país, no último mês de Dezembro.



Desenvolvido pelo Laboratório da Paisagem, o projecto ‘EcoPontas e Papa-Chicletes - Redução e Valorização de Resíduos’ conquistou o prémio ‘Inovação Social Green Pro ject Awards - Sociedade Ponto Verde’.



Na categoria ‘Cidades Sustentáveis’, Guimarães conquistou uma menção honrosa com o projecto que levou à construção das bacias de retenção que contribuíram para terminar com o flagelo das inundações na zona baixa da cidade. Já na categoria ‘Gestão Eficiente de Recursos’, também com uma menção honrosa, Guimarães viu reconhecido o projecto Pay As You Throw, implementado no centro histórico, numa parceria entre a Câmara Municipal de Guimarães, a VITRUS e a Resinorte.

Na categoria ‘Iniciativa de Mobilização’, o município viu reconhecido o trabalho realizado com a nomeação como projecto finalista do Programa Ambiental PEGADAS.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas