Artista franco-israelita Yaël Naïm apresenta ‘Older’ no Theatro Circo

A artista franco-israelita Yaël Naïm regressa a Portugal passados nove anos para um espectáculo no Theatro Circo, em Braga, no próximo sábado, às 21.30 horas. Esta será a noite de apresentação do mais recente trabalho ‘Older’ em terras portuguesas, juntamente com os músicos David Donatien (bateria) e Daniel Roméo (baixo).



A vida de Yael tem sido um turbilhão de emoções. Nasceu em Paris, cresceu numa pequena vila perto de Tel Aviv e voltou a Paris para viver a sua vida adulta. Corria o ano de 2008, num dos seus primeiros anos na cidade francesa, quando recebeu um contacto da gigante Apple para comprar os direitos de um dos seus trabalhos. Após ver a sua música ‘New Soul’ comprada para um dos seus comerciais, o seu nome figurou em praticamente todos os tops de música mundiais, dos Estados Unidos ao J apão. Yael tinha a certeza que algo mágico havia acontecido e que tudo seria diferente dali para a frente.



Passados cinco discos, de 2001 até ‘Older’ lançado em 2015, de ter vencido os prémios Victoires de La Musique, o equivalente francês dos Grammys, por duas vezes para Melhor Artista Feminina e para melhor álbum em 2011 ‘Yael Naim and David Donatien’, e pelo facto de ter sido mãe, o último trabalho coloca-a numa fase de transformação evidente, mais duro e de alguma forma mais directo. O momento da sua edição coincide com os ataques em Paris.



Os ingressos para assistir ao espectáculo custam 15 euros e 7,5 euros para quem, tiver o Cartão Quadrilátero.

Os bilhetes estão disponíveis em www.theatrocirco.bol.pt, na bilheteira do Theatro Circo, lojas Fnac e estações CTT aderentes.

