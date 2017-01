Vila Verde: Lenços dos Namorados inspiram concurso de acessórios de moda

autor Redacção num. de artigos 30868

Na programação ‘Fevereiro, Mês do Romance’ destacam-se os desfiles de moda. Os jovens criadores têm assim, em Vila Verde, um palco privilegiado para mostrar o seu talento e encantar o público com as suas propostas.

Um desses eventos é VII Concurso Internacional de Acessórios de Moda, uma iniciativa do Município de Vila Verde, promovida pela Cooperativa Aliança Artesanal, cujas inscrições estão a decorrer até 3 de Fevereiro.



O concurso culmina numa noite de glamour, a 25 de Fevereiro, em que a elegância dos desfiles de moda dá um encanto redobrado à deslumbrante Quinta de Resela, Cervães. O evento, que vai já na oitava edição, “é organizado com o objectivo de estimular designers e estilistas a criarem propostas vanguardistas inspiradas nos m otivos da tradição minhota”, refere a organização em comunicado.



Os participantes neste concurso são desafiados a criar acessórios inspirados na temática ‘Lenços de Namorados, escritas de amor’, numa aliança majestosa entre a modernidade e uma tradição genuína que remonta ao séc. XVIII. As inscrições devem ser efectuadas através do website www.namorarportugal, onde pode também ser consultado o regulamento do concurso.



Todos os concorrentes receberão um certificado de participação. Para o vencedor está reservado um prémio de 500 euros e o segundo e terceiro classificados receberão, respectivamente, 300 e 200 euros.

A programação completa de ‘Fevereiro - Mês do Romance’ é apresentada hoje pelo Município de Vila Verde.

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas