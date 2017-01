Caminha: Cais dos Pescadores em obras de modernização até ao fim do ano

As obras de modernização do Cais dos Pescadores, em Caminha, devem estar concluídas até ao fim do ano. O concurso já foi lançado e o investimento global ronda os 880 mil euros (a taxa de financiamento comunitário é de 75 por cento).

A obra, que corresponde à primeira intervenção de fundo na marginal em mais de três décadas, vai ser realizada no quadro do Programa Operacional Mar 2020, que só foi operacionalidade pelo Governo no último ano.



O projecto foi construído em diálogo entre a Polis Litoral Norte, os pescadores, o município de Caminha, a Junta de Freguesia de Caminha e Vilarelho e o anterior comandante da Capitania do Porto de Caminha, Gonzalez dos Paços.



A obra foi apresentada ontem à tarde, em Caminha, numa cerimónia presidida pela Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, em que foi feita a apresentação pública das acções Mar 2020 da Polis Lito ral Norte.



O autarca de Caminha, Miguel Alves, considerou que “os pescadores estiveram esquecidos e abandonados durante demasiado tempo. Durante décadas não se fez nada, mesmo nada, pelos pescadores de Caminha. Nós recuperamos o cais de atracação da Foz do Minho, nós pusemos um ponto de água nos Estaleiros do Quintas como era pedido há anos, nós colocamos escadas de acesso às embarcações (os pescadores antes tinham que escorregar pela marginal e foram muitas as quedas por causa disso), nós recuperámos já a rampa existente no cais da vila e vamos fazer uma segunda intervenção para a prolongar junto à areia”, prometeu o autarca.



A obra prevê o aumento da área útil do cais, o prolongamento da ponte-cais, a beneficiação da rampa-varadouro e das estruturas de amarração dos barcos, a recuperação das escadas de acesso e a instalação de um novo guincho.

