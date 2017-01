Norte 2020 canalizou 23 milhões de euros para investigação na UMinho

A Universidade do Minho é uma das grandes beneficiárias do Programa Operacional Regional do Norte (Norte 2020), tendo garantido até 31 de Dezembro de 2016 quase 23 milhões de euros para projectos de investigação e programas doutorais.

Segundo dados avançados recentemente pelos gestores do Norte 2020, a Universidade do Minho viu aprovado financiamento da União Europeia para uma dúzia de programas doutorais, os quais têm já assegurados quase três milhões de euros.



De entre os projectos de investigação da Universidade do Minho validados pelo Norte 2020, o ‘PersonalizedNOS’, que visa o desenvolvimento de intervenções médicas personalizadas para distúrbios neurológicos, oncológicos e cirúrgicos, destaca-se pelo montante de financiamento comunitário angariado, exactamente 3 289 317 euros para um investimento elegível de 3 869 785.

Ainda na área da medicina, o projecto FROnTHER para o aprofundamento de terapêuticas do cancro, doenças metabólicas e neurodegenerativas é financiado em 3 284 706 euros.



O projecto que o grupo de investigação 3B’s está a desenvolver para o avanço da engenharia de tecidos e da medicina personalizada pela integração de nanotecnologias é financiado em 3 286 585 euros, no âmbito do Norte 2020.



Para o proje cto ‘EcoAgriFood’ que o Centro de Biologia Molecular e Ambiental Escola de Ciências da Universidade do Minho tem em desenvolvimento, o Norte 2020 canalisa 931 842 euros. Este projecto tenta alavancar a bioeconomia agrícola e alimentar da região Norte através do desenvolvimento, produção e uso de produtos e processos verdes inovadores.



Através do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL), o financiamento da União Europeia à investigação científica e tecnológica produzida no distrito de Braga traduz-se em 2 165 629 euros concedidos ao projecto ‘Soluções funcionais baseadas em nanotecnologia’.

Para o projecto ‘StartupNano’, dirigido à dinamização do empreendedorismo de base tecnológica na região Norte, o INL conseguiu um financiamento de 440 606 euros para um investimento total de 518 360 euros.



Até ao final de 2016, o Norte 2020 tinha comprometido 902 milhões de euros dos fundos da União Europeia para 2 500 projectos que promovem o desenvolvimento da região.

No quadro dos investimentos públicos, estão apoiados 122 projectos com 122 milhões de Euros, destacando-se aqui projectos de investigação científica e tecnológica, educação e formação avançada, promoção da saúde e do património natural e cultural.

