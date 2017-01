Município de Esposende continua a apostar no Envelhecimento Ativo

A marcar o arranque do programa Envelhecimento Ativo 2017, realiza-se na próxima sexta-feira, dia 27 de janeiro, pelas 14h30, no Centro Paroquial de Palmeira de Faro, o 5.º Encontro Intergeracional de Janeiras, organizado pelo Centro de Intervenção Cultural e Social de Palmeira de Faro.



Desenvolvido no âmbito da Rede Social de Esposende, este programa é dirigido aos idosos do concelho e traduz-se no desenvolvimento, ao longo de todo o ano, de um conjunto muito diversificado de atividades de vária índole, nomeadamente de caráter lúdico, recreativo, desportivo, musical, cultural e desportivo, sendo que a participação nas atividades é totalmente gratuita.



Tendo em vista a promoção de um envelhecimento ativo, os diversos Parceiros da Rede Social, onde se inclui o Município de Esposende e as empresas municipais e as Juntas de Freguesia, têm vindo a concertar esforços na rentabilização de recursos, possibilitando assim uma maior oferta de atividades. Com efeito, é de realçar o empenho das diversas entidades na organização das iniciativas, muitas dos quais decorrem nas suas próprias instalações. Assim, e no que se refere a próximas atividades, no dia 10 de fevereiro terá lugar a 4.ª Caminhada do Lenço do Programa “Dar Vida aos Anos”, promovida pela Esposende 2000, seguindo-se o Festival de Coros Sénior, nos dias 25 e 26 março, o 5.º Torneio Interinstitucional de Boccia, no dia 6 de abril, que decorrerá na Associação Social Cultural e Recreativa de Apúlia, e a Via Sacra prevista para o dia 12 de abril no Centro Social e Paroquial de Curvos.



Entre a multiplicidade e diversidade de atividades, a Festa dos Santos Populares e a Festa do Idoso em Fátima assumem particular relevância, pela elevada participação, contudo, todas as iniciativas se têm revelado do agrado dos idosos, pela avaliação periódica efetuada. O programa tem contribuído de forma efetiva para a sua qualidade de vida, promovendo o seu bem-estar, inclusão social e o reconhecimento do seu papel na comunidade, envolvendo cerca de 2 300 idosos.



O Coro Sénior, projeto iniciado o ano passado, trouxe ainda mais dinâmica ao programa, constituindo um estímulo muito importante e mais um incentivo para os idosos que, através dos cantos populares e regionais, têm a oportunidade de reavivar as suas vivências e memórias, ativando as suas capacidades cognitivas e intelectuais. Este projeto tem contribuído para reforçar o companheirismo, os laços de amizade e o convívio entre os idosos, estando a ser desenvolvido em articulação com todas as instituições particulares de solidariedade social do concelho com valência para a terceira idade em colaboração com a Orquestra da Costa Atlântica - associação de música e cultura.



As entidades envolvidas na materialização do programa Envelhecimento Ativo 2017, para além do Município e da empresa municipal Esposende 2000, são a Associação Cultural, Artística e Recreativa de Forjães, Associação Social Cultural e Recreativa de Apúlia, Centro de Intervenção Cultural e Social de Palmeira de Faro, Centro Social da Juventude de Belinho, Centro Social Joao Paulo II, Centro Social da Juventude Unida de Marinhas, Centro Social da Paróquia de Curvos, Centro Social e Paroquial de Fonte Boa, Delegação de Esposende da Cruz Vermelha Portuguesa, Associação Esposende Solidário, Fundação Lar de Santo António, Grupo de Solidariedade Social de Antas, Santa Casa da Misericórdia de Esposende, Santa Casa da Misericórdia de Fão e a UCC Convidasaúde - Centro de Saúde de Esposende.



