UMinho inaugura bosque com 30 árvores de vários países europeus

Iniciativa realiza-se esta quinta-feira, dia 26, no âmbito das comemorações dos 30 anos do programa Erasmus.



A Universidade do Minho inaugura esta quinta-feira, dia 26, um bosque com três dezenas de árvores oriundas de vários países parceiros do programa de intercâmbio Erasmus. A iniciativa assinala a abertura oficial das comemorações do 30.º aniversário deste programa, que já chegou a mais de três milhões de estudantes da União Europeia. O “Bosque Erasmus”, representativo da diversidade dos países participantes, é composto por dois espaços verdes, um situado no campus de Azurém, Guimarães, outro localizado em Gualtar, Braga. A inauguração realiza-se às 10h00 e às 11h00, respetivamente, com o reitor António M. Cunha. Entre as várias espécies plantadas destacam-se a azinheira, o abeto azul, o vidoeiro, o freixo europeu e a faia púrpura.



A UMinho tem vindo a apostar numa forte política para a internacionalização, que se reflete nos seus principais eixos de ação: ensino, investigação e inovação e interação com a sociedade. Desde 1994, no âmbito do Programa Erasmus, a academia minhota acolheu 4204 alunos provenientes de 29 países, maioritariamente de Espanha, Itália, França, Turquia e Polónia, e enviou 4143 universitários para 28 países da União Europeia.



Comemorações estendem-se até ao final do ano



À semelhança de outras instituições de ensino superior da Europa, a UMinho associa-se a esta efeméride com inúmeras atividades, nomeadamente um encontro com antigos participantes do Erasmus, um fim de semana aberto para alunos do secundário, semanas internacionais sobre internacionalização para docentes e funcionários, sessões de sensibilização em escolas de Braga e Guimarães, realizadas por alunos Erasmus, a participação em ações de solidariedade com refugiados, um power trail (percurso com pontos de passagem pré-estabelecidos), no âmbito da candidatura do Município de Guimarães a Capital Verde Europeia 2020, e uma caminhada ao Bom Jesus do Monte. As comemorações encerram em dezembro com a exposição “30 anos do Programa Erasmus na UMinho” e um concerto inédito da Orquestra e do Coro da academia minhota.



