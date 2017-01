Câmara Municipal de Guimarães inaugura Posto de Carregamento Rápido de Veículos Elétricos

autor Redacção num. de artigos 30879

Cerimónia com Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente decorrerá no Salão Nobre do Município. Inauguração do posto será, depois, na Alameda Dr. Alfredo Pimenta.



A Câmara Municipal de Guimarães vai assinalar a instalação, e entrada em funcionamento, do Posto de Carregamento Rápido (PCR) de veículos elétricos da rede piloto “Mobi.E”, esta sexta-feira, 27 de janeiro, às 11 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, numa sessão que conta com a presença do Secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, e do Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança.



A iniciativa resulta do compromisso assumido pelo Governo em concluir, no início do ano, a instalação dos 50 Postos de Carregamento Rápido da rede piloto “Mobi.E”, bem como da aposta da Autarquia de Guimarães na promoção de políticas ambientalmente sustentáveis, como é disso exemplo a candidatura a Capital Verde Europeia.



Este PCR vem complementar as instalações que estão a decorrer dos 14 postos de carregamento rápido previstos para as cidades de Aveiro, Braga, Cascais, Coimbra, Évora, Lisboa (2), Loures, Matosinhos, Porto, Valença, Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia e Vila Real. Paralelamente, continuam as instalações dos postos de carregamento rápido previstos para as áreas de serviço das autoestradas, estando já em processo de instalação postos na A1, A6, A8, A22 e A23.



No final da sessão, o Secretário de Adjunto e do Ambiente, o Presidente da Câmara Municipal de Guimarães e os convidados deslocar-se-ão em veículo elétrico até ao local do Posto de Carregamento Rápido, instalado na Alameda Dr. Alfredo Pimenta.



*** Nota da C.M. de Guimarães ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas