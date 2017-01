Vieira de Castro candidata-se a reitor da Universidade do Minho

Rui Vieira de Castro cessou esta semana funções de vice-reitor da Universidade do Minho (UMinho) para a área da Educação, assumindo-se como quase certo candidato ao cargo de reitor. Para já, aquele professor catedrático do Instituto de Educação está a protagonizar uma candidatura às eleições do dia 21 de Março para o Conselho Geral da UMinho, órgão a quem compete organizar o processo de eleição do reitor.

Rui Vieira de Castro disse ontem ao Correio do Minho que pediu a cessação de funções de vice-reitor porque considera “incompatível” o exercício do cargo com o envolvimento no processo de eleição do novo Conselho Geral.

O nome deste especialista em Educação e Linguística será o primeiro de uma lista de professores e investigadores, corpo que representa a maioria no Conselho Geral.

Cumprindo o actual reitor, António Cunha, o seu último mandato, Rui Vieira de Castro já tinha considerado, há alguns meses, a hipótese de se candidatar à liderança da UMinho. Agora, admite “como muito plausível” protagonizar uma candidatura à reitoria.

Dias ap ós ter deixado a actual equipa reitoral, Rui Vieira de Castro promete dedicar-se “à elaboração do programa de candidatura com um conjunto alargado de professores e investi- gadores de várias escolas da UMinho”.

Caso a sua candidatura saia vencedora, a UMinho voltará, mais de três décadas depois, a ter um reitor da área das humanidades. Desde 1984, ano em que o filósofo Lúcio Craveiro da Silva encerrou o seu mandato de reitor, o órgão máximo de governo da UMinho tem sido exercido apenas por engenheiros.

Numa mensagem à comunidade académica a propósito do fim de funções de Rui Vieira de Castro, o reitor António Cunha reconhece e agradece “o excelente trabalho” realizado pelo ex-vice-reitor “num primeiro mandato com os pelouros da Investigação e do Ensino e neste segundo mandato com o pelouro da Educação”.

O reitor destaca que num e noutro mandato, Rui Vieira de Castro teve “um trabalho notável na concretização de uma estratégia de internacionalização que se traduziu num acentuado acréscimo da visibilidade da Universidade”.

