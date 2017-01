BRT abre janela de oportunidades na valorização do património

A intenção de Braga avançar com o primeiro BRT - Bus Rapid Transit - do país deverá ter em conta o património inesgotável de Bracara Augusta. Declarações de Baptista da Costa, administrador dos Transportes Urbanos de Braga (TUB) no final da iniciativa ‘Pequeno Almoço Com...’ que teve como convidada a arqueóloga do Metro do Porto, Iva Botelho.

“Braga tem um património inesgotável. Qualquer intervenção importante pensada ao nível da mobilidade deve ser acompanhada de um respeito total pelo património, e a experiência no Porto, se ela foi importante, em Braga impõem-se pelo seu património inesgotável. Braga tem mais oportunidades que o Porto de valorizar o património através de obras bem conseguidas”, afirmou Baptista da Costa.

O administrador dos TUB não tem dúvidas “que as grandes intervenções, como o BRT, constituem uma grande oportunidade para modernizar a memória colectiva de todos e o orgulho dos bracarenses na sua cidade”, sublinhando que este projecto deve ser pluridisciplinar, cujo resultado só pode ser o aumento de qualidade de vida das pessoas e o sentido de pertença à cidade”.

Questionado pelos jornalistas sobre a concretização do BRT, Baptista da Costa foi peremptório a afirmar “O projecto do BRT é uma questão de tempo, está escrito nas estrelas”.

Iva Botelho foi a convidada dos TUB para transmitir a sua experiência vivida no Metro do Porto, mais concretamente, na preservação da Mãe de Água de Mijavelhas, na estação do Campo 24 de Agosto. A arqueóloga destaca o factor humano e o seu envolvimento como fundamental em todo o processo. “Os recursos humanos, tal como os naturais, são meios potencialmente úteis como fontes de riqueza/enriquecimento para o homem e do homem”.

Numa análise, ainda que distante da realidade de Braga, a arqueóloga não tem dúvidas que “não há metro quadrado nesta cidade que não tenha vestígios de Bracara Augusta”, defendendo que qualquer projecto de mobilidade para a cidade deve ser acompanhado de recursos humanos experientes e uma equipa de arqueologia capaz e comprometida no terreno. Iva Botelho alerta que “os romanos eram engenheiros e, por isso, construíam cidades a sério”.

O Plano de Mobilidade para Braga, até 2025, prevê a entrada em funcionamento do BRT (autocarro de transporte rápido) que terá 15 quilómetros que deverá ligar as zonas este e oeste, ou seja, desde Ferreiros a Gualtar, e a ligação a três pontos principais: Campus Universitário, o centro histórico e estação de comboios.

