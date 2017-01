Ministro inaugura hoje Feira do Fumeiro em Montalegre

O ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, inaugura hoje, pelas 17 horas, a XXVI Feira do Fumeiro de Montalegre. Até domingo, no certame vão estar à venda mais de 60 toneladas de enchidos, esperando-se um retorno na ordem dos três milhões de euros, para além de um grande impacto na promoção da região.

Esta 26.ª edição do emblemático certame conta com 91 produtores exclusivamente locais, 74 deles de fumeiro que têm para vender mais de 60 toneladas de enchidos, desde alheiras, chouriças, sangueiras, bucheiras, farinheiras ou salpicões com os preços de há 25 anos.

Segundo Orlando Alves, presidente da Câmara de Montalegre, esta feira mostra “o que de melhor se faz no Barroso”.

Além do fumeiro, have rá ainda muitos outros produtos à venda: pão caseiro, bolos, folares, mel, compotas, ervas aromáticas e medicinais ou licores regionais.

Com um investimento de 150 mil euros, o autarca espera uma “enchente”, estimando a visita de cerca de 100 mil visitantes, número semelhante ao do ano passado.

Uma das novidades deste ano é a abertura de um espaço dedicado à restauração e à animação no pavilhão gimnodesportivo tendo, para o efeito, a autarquia colocado uma protecção no pavimento, adiantou.

A animação também não vai faltar ao longo dos quatro dias da feira, contando com actuações de grupos musicais, ranchos folclóricos e cantares ao desafio, estando ainda prevista a tradicional chega de bois.

