Mês do Romance: trinta e oito dias a enamorar Portugal em Vila Verde

Arranca já no próximo dia 27 a 8.ª edição do programa, ‘Fevereiro, Mês do Romance’, promovido pela Câmara Municipal de Vila Verde. Durante 30 dias - até 9 de Março - o programa proporciona mais de 80 iniciativas (desfiles de moda, concertos, workshops, saraus culturais, passeios, exposições), envolvendo mais de uma centena de parceiros - entre entidades públicas, privadas, agentes turísticos, associações culturais, empresas).

Este ano são mais de 60 o número de promotores (mais dez do que o ano transacto) que se associam à marca ‘Namorar Portugal’. Entre as novidades desta edição estão também as 42 novas linhas de produtos que serão apresentadas ao país e ao mundo, facto que, de acordo com vereadora da Cultura da autarquia vilaverdense, Júlia Fernandes, representa o “consolidar do evento” que este ano tem um calendário mais alargado.

Todos os produtos são inspirados nas mensagens de amor, carinho e afecto presentes nos Lenços de Namorados.

O presidente da câmara de Vila Verde corrobora as palavras da vereadora, garantindo que a iniciativa ‘Fevereiro, Mês do Romance’, acarreta uma nova dinâmica para a economia local, le- vando o nome do concelho para “fora de portas pelos melhores motivos”.

Além da importância social e cultural, a programação afirma-se de forma cada vez mais contundente como um catalisador da economia e do turismo, atraindo todos os anos ao território de Vila Verde dezenas de milhares.

“Fi ca provado que este é um investimento com um retorno enorme para Vila Verde. Os nossos promotores já estão em vários espaços do país, trabalhando todo o ano para colocar estas linhas de produtos no mercado”, diz António Vilela, enaltecendo também a “enorme capacidade “ que muitos demonstram para renovar os seus produtos, onde o amor continua a ser a fonte de inspiração comum.

Vila Verde continua ser o epicentro de dezenas de actividades, mas a marca ‘Namorar Portugal’ vai chegar a todo o país e até à vizinha Espanha. Assim, decorrerão acções promocionais em Braga, Guimarães, Lisboa, Porto e Santiago de Compostela.

O ‘pontapé de saída’ destas acções decorrerá em Braga, na loja Interactiva de Turismo, onde serão apresentados três novos produtos. É em Braga que terminarão também estas iniciativas, oportunidade para apresentar mais duas novas linhas.

“São acções de charme, tentativas de enamorar Portugal”, diz a propósito Júlia Fernandes.

Durante os 38 dias, não faltam bons motivos para ir e ficar em Vila Verde já que à dinâmica da agenda cultural, juntam-se as condições especiais de estadia e alimentação, com promoções nas unidades de alojamento aderentes à iniciativa ‘Sabores do Romance’ (31 espaços). Há também boas notícias para os mais gulosos uma vez que a Rota das Pastelarias vai permitir aos interessados adquirirem o conhecido Pink Cake (conhecido Bolo dos Namorados), ao longo do mês, nas pastelarias aderentes.

