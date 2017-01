Obras no quartel dos bombeiros devem estar concluídas este ano nos Arcos

As obras de recuperação do quartel dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez estão a decorrer “a bom ritmo”, esperando-se estar concluídas ainda este ano. O presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, João Manuel Esteves, visitou a empreitada “fruto de uma parceria” entre a autarquia e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez.

A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez tem estado sempre próxima desta associação, tentando apoiá-la logística e financeiramente sempre que possível.

Para além daquele documento, todos os anos é celebrado um protocolo de apoio à actividade no valor de 60 mil euros e um outro no valor de 25 mil euros, para apoiar a EIP - Equipa de Intervenção Permanente, cuja implementação e funcionamento passa pela congregação de esforços entre estas entidades.

Este tipo de investimentos por parte do município reflecte a vontade e atenção do mesmo relativamente à segurança da população e dos seus bens.

O presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, que fez a visita na companhia dos vereadores Hélder Barros e Olegário Gonçalves, bem como de elementos da direcção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, verificou que a obra está a ser realizada “a pensar na melhoria das condições de vida da população arcuense e contribuirá também para a atractividade do concelho no âmbito do turismo”.

O presidente da autarquia, João Manuel Esteves, reiterou também a importância desta intervenção no que toca à regeneração urbana.



