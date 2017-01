ACB: Sucesso dita continuidade das ‘Escapadinhas pelo Minho’

O sucesso da ‘edição zero’ da iniciativa ‘Escapadinhas pelo Minho’, que se prolonga até ao dia 5 de Fevereiro, dita já a continuidade do projecto, havendo ainda a intenção de replicar nos meses de Outubro/Novembro. A decisão foi ontem avançada pelo director-geral da Associação Comercial de Braga (ACB), durante mais uma acção promocional do projecto que decorreu no Porto Welcome Center, e onde Rui Marques aproveitou para destacar “a excelente parceria público-privada” entre a ACB, a Câmara Municipal de Braga e a Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Durante a acção, Rui Marques destacou a parceria e trabalho em rede, defendendo que esta “é uma excelente prática e é assim que se faz boa promoção do turismo, porque não se trata de uma acção isolada, mas sim de uma articulação regular e programada num conjunto de acções”.

O director-geral da ACB aproveitou para fazer um balanço desta “edição piloto” das Escapadinhas pelo Minho. “Trata-se de um teste para perceber se o conceito funcionava e temos os melhores resultados”, assumiu. E Rui Marques adiantou: “a adesão dos empresários foi extraordinária com 28 alojamentos de seis concelhos e temos já procura de um conjunto de outros empresários que estão interessados em participar na próxima edição”. Para além dos empresários, que “perceberam as vantagens de trabalhar em rede, notou-se uma adesão muito interessante, até à data, com 130 reservas e quase 280 dormidas”. O que se tem notado, continuou aquele responsável, é a procura por dois destinos: o concelho de Braga e os territórios associados à marca Gerês. Em termos de visitantes, quase 50 por cento são oriundos do distrito do Porto, o segundo mercado é o distrito de Braga e em terceiro lugar aparece a região de Lisboa, havendo já reservas de Inglaterra e de Espanha.

Quem também marcou presença na acção promocional foi António Barroso, do Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal de Braga, que definiu a ACB e a Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal como “parceiros estratégicos” da autarquia, destacando aqui o trabalho em rede entre entidades públicas e privadas. “Este é um trabalho meritório da ACB que soube abraçar mais este desafio, mas também dos empresários”, sublinhou António Barroso, desafiando mesmo a fazer-se esta campanha mais vezes no ano para combater a sazonalidade. “Esta iniciativa vem cobrir o turismo de proximidade e de fim-de- -semana”, frisou aquele responsável, referindo alguns números avançados recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) como, por exemplo, as 413 mil dormidas e um reforço de 34 por cento no número de hóspedes entre 2013 e 2015. António Barroso evidenciou ainda a oferta de camas no concelho de Braga, que ganhou, no mesmo período, mais 25 por cento, sendo que estão em cima da mesa vários projectos.

Marco Sousa, da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal realçou “a capacidade do projecto”, já que estamos numa época baixa e um dos objectivos é combater a sazonalidade. E aqui o trabalho dos privados também foi evidenciado. “Os números que têm sido avançados pelo turismo devem-se às entidades públicas e associativas, mas acima de tudo aos nossos empresários que têm sabido inovar e criar produtos de valor acrescentado, combatendo a competitividade”.

