Portinhos de pesca modernizados em Viana, Caminha e Esposende

Cinco portinhos de pesca de Caminha, Viana do Castelo e Esposende, vão estar totalmente “modernizados” até final do ano num investimento de 5,2 milhões de euros, disse ontem à Lusa o presidente da Polis Litoral Norte.

Segundo o presidente do conselho de administração daquela sociedade, Pimenta Machado, as intervenções, financiadas pelo programa comunitário Mar 2020 visam “a modernização de estruturas fundamentais de apoio às actividades económicas ligadas aos recursos naturais do litoral, em particular a pesca tradicional”.

Explicou que, em Caminha, aquela sociedade vai investir 880 mil euros na modernização do cais dos pescadores, empreitada que prevê “o aumento da área útil do cais, o prolongamento da ponte-cais, a reparação e beneficiação da rampa-varadouro e das estruturas para amarração de embarcações”.

A intervenção contempla ainda “a recuperação das escadas para acesso às embarcações, a instalação de um novo guincho na rampa e o incremento da capacidade de atracação de barcos”.

Do montante global a investir nos portinhos de pesca do Litoral Norte, cujos protocolos entre a Polis Litoral Norte e a Docapesca foram assinados, na terça--feira, na presença da ministra do Mar, Viana do Castelo absorve metade, cerca de 2,5 milhões euros.

O portinho de pesca de Castelo do Neiva vai sofrer obras orçadas em 2,15 milhões de euros para “beneficiação das redes de infra-estruturas, requalificação dos pavimentos, reordenamento das áreas exteriores de circulação e estacionamento de embarcações, e de manuseamento das redes e aprestos de pesca”.

A instalação de um novo guincho na rampa-varadouro, a requalificação e expansão dos armazéns de aprestos de pesca e a requalificação e ampliação do edifício-lota são outras das intervenções previstas.

Também no concelho de Viana do Castelo, nas no estaleiro de reparação de embarcações de pesca do Cabedelo, na freguesia de Darque, vão ser investidos 370 mil euros.

A obra contempla “o reordenamento e requalificação das áreas exteriores de circulação e estacionamento de embarcações, beneficiação das redes de infra-estruturas, recuperação da ram- pa-varadouro, instalação de um novo guincho na rampa, requalificação e expansão da área coberta do estaleiro, reordenamento e beneficiação do sistema de depósito e recolha diferenciada de resíduos”.

Em Esposende, a modernização da doca de pesca de está orçada em cerca de um milhão de euros. A obra integra “a reparação da grua de elevação vertical, a instalação de um guincho na rampa-varadouro, a correcção da inclinação da rampa-varadouro, a recuperação das plataformas flutuantes, a recuperação e beneficiação das pontes de acesso pedonal às plataformas flutuantes, entre outras acções”.

Naquele concelho será ainda requalificado o portinho de pesca de Apúlia, intervenção estimada em 720 mil euros.

A beneficiação dos portões dos arrumos de aprestos de pesca, a beneficiação dos sanitários e balneários, a reparação de cantarias e sistemas de impermeabilização, a colocação de vedação limitadora do espaço de armazenagem exterior das artes de pesca, a remoção de afloramentos rochosos na zona entre marés da faixa de acesso das embarcações ao mar, são algumas das intervenções projectadas.

