Politécnicos juntaram-se em Barcelos para debater projetos na área das TIC

autor Redacção num. de artigos 30879

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), em Barcelos, acolheu hoje o quinto Fórum Politécnico, que juntou mais de uma centena de participantes, entre representantes de politécnicos de todo o país, investigadores, empresários e estudantes.



Promovido pelo Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), em colaboração com o Programa de Modernização e Valorização do Ensino Politécnico, o Fórum contou com a presença, na sessão de abertura, da secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fernanda Rollo, que enalteceu esta iniciativa orientada para a apresentação e debate de projetos na área das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).



Fernanda Rollo afirmou que as instituições de ensino superior politécnico têm dado um “contributo extraordinário” para a criação de uma cidadania digital no nosso país, realçando a convicção de que a área das TIC terá um “papel decisivo” para o futuro de Portugal.



Neste Fórum Politécnico foram apresentados, precisamente, seis projetos de investigação no domínio das TIC desenvolvidos por institutos politécnicos. Um dos que teve maior impacto e suscitou os mais rasgados elogios foi o projeto “All Aboard”, que nasceu no âmbito de uma dissertação de mestrado realizada na Escola Superior de Tecnologia do IPCA e visa estimular a experimentação e a programação de sistemas digitais.



O “All Aboard” é uma plataforma pedagógica, suportada por uma equipa de formação, manuais e vídeos, que tem como base de trabalho um kit de hardware para programação e robótica. Apresentado pelo seu autor, Carlos Sousa, este kit tem vários sensores e atuadores incorporados e adapta-se a diferentes ambientes de desenvolvimento, proporcionando às crianças do ensino básico uma forma de fácil aprendizagem da programação através da realização de diferentes desafios lançados pela plataforma, que conjugam hardware e software.



O projeto já despertou, inclusive, a curiosidade da Microsoft que, no início de fevereiro, irá deslocar dos Estados Unidos até Barcelos uma equipa de reportagem, propositadamente, para conhecer melhor o “All Aboard”.

>

Foram, ainda, apresentados projetos dos politécnicos de Setúbal, Bragança, Leiria, Beja e Tomar, alguns dos quais já implementados em colaboração com câmaras municipais e empresas parceiras.



Da parte da tarde, representantes de quatro empresas de referência (Cisco, Primavera Software, Eurotux e Altran Portugal) partilharam as suas experiências na área das competências digitais e abordaram as oportunidades e desafios, designadamente para os jovens recém-licenciados.

Na sessão de encerramento, o coordenador do Programa de Modernização e Valorização do Ensino Politécnico, Eduardo Beira, fez um balanço “muito positivo” deste Fórum Politécnico #5.

Em jeito de balanço, afirmou ter ficado demonstrado que “o valor da experiência e da prática na capacitação dos estudantes é um dos principais desafios” para o ensino superior, considerando fundamental proporcionar-lhes a possibilidade de terem “experiência no terreno” durante a sua formação.



“O sistema politécnico tem que ambicionar ser melhor do que as universidades. E, pela minha experiência, considero que ser melhor, sendo diferente, é perfeitamente possível”, concluiu.

A última intervenção coube ao presidente do CCISP, Nuno Mangas. Em sua opinião, “estes fóruns têm vindo a cumprir os seus objetivos e estão em crescendo”, realçando o facto de “promoverem o encontro e a partilha” entre as instituições de ensino superior politécnico, bem como entre estas e as empresas.



Nuno Mangas salientou ainda o “papel muito importante” do ensino superior para ajudar a ultrapassar “as grandes carências que a nossa sociedade tem ao nível das competências digitais e, também, de profissionais na área das TIC”.



Por outro lado, acrescentou, “os politécnicos vêm demonstrando uma apetência crescente para o desenvolvimento de projetos de investigação nas TIC”.



O próximo Fórum Politécnico irá decorrer já no próximo mês de fevereiro, na Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e terá como tema central de discussão o papel dos simuladores no ensino da saúde.



*** Nota do IPCA ***

Comente este artigo

Faça login ou registe-se gratuitamente para poder comentar este artigo.



comentários

Não existem comentários para este artigo.

Últimos artigos das categorias relacionadas