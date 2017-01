Politécnicos debateram uso de novas tecnologias em Barcelos

‘Tecnologias da Informação e Comunicação e Competências Digitais” foi o tema do Fórum Politécnico #5 que ontem decorreu no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.

O encontro foi promovido pelo Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos , em colaboração com o Programa de Modernização e Valorização do Ensino Politécnico, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

A sessão de abertura contou com a presença da secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Fernanda Rollo, que enalteceu a iniciativa orientada para a apresentação e debate de projectos na área das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)

Fernanda Rollo afirmou ainda que as instituições de ensino superior politécnico têm dado um “contributo extraordinário” para a criação de uma cidadania digital no nosso país, realçando a convicção de que a área das TIC terá um “papel decisivo” para o futuro de Portugal.

O encontro serviu para dar a conhecer seis projectos de investigação dese nvolvidos pelos institutos politécnicos. Um dos que teve maior impacto foi o projecto ‘All Aboard’, da autoria de Carlos Sousa, que nasceu no âmbito de uma dissertação de mestrado realizada na Escola Superior de Tecnologia do IPCA e visa estimular a experimentação e a programação de sistemas digitais. Trata-se de uma plataforma pedagógica, suportada por uma equipa de formação, manuais e vídeos, que tem como base de trabalho um kit de hardware para programação e robótica. O projecto já despertou, inclusive, a curiosidade da Microsoft que, no início de Fevereiro, irá deslocar dos Estados Unidos até Barcelos uma equipa de reportagem, propositadamente, para conhecer melhor o ‘All Aboard’.

Foram, ainda, apresentados projectos dos politécnicos de Setúbal, Bragança, Leiria, Beja e Tomar, alguns dos quais já implementados em colaboração com câmaras municipais e empresas parceiras. Durante a tarde os representantes de várias empresas partilharam experiências na àrea das competências digitais e deram conselhos aos recém-licenciados.

